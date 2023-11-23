唐吉訶德DON DON DONK高雄店真的來了！DON DON DONKI宣布南台灣首間唐吉訶德店鋪「DON DON DONKI 高雄大立店」將於2023/12/7 (四) 盛大開幕，除了有有「若櫻壽司」外、更帶來全新3大專區，獨立用餐空間，要讓高雄人體驗全新的唐吉訶德DON DON DONK高雄大立店。



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唐吉訶德DON DON DONK表示，台灣南部第一間DON DON DONKI位於高雄大立的地下一樓，佔地從A館延伸至B館為全台最大間，以港都為設計概念出發，將台灣第一大港高雄港的特色融入在店內之中，打造滿滿高雄在地風情。DON DON DONKI 高雄大立店更集結了全台店鋪的商品，同時加碼設立3個全新獨家專區，OUTDOOR戶外用品、 DONKI SAKE日本酒及COCOKAWAII可愛專區，要讓高雄人逛到不想回家。





此外，全球第二間「若櫻壽司」一併進駐高雄大立店，相較於台中TIGER CITY店，增設2間包廂，讓消費者擁有獨立用餐空間之餘，還可以以物超所值的價格，享用道地的日本壽司。此外高雄大立店，將北、中最受歡迎的特色專區：和牛串、安田精米、MOCCHI MOCHI專門店、現煮食堂(ヲた飯堂) 及COSME DONKI，以店中店型式一同引進高雄，讓高雄的粉絲、消費者們充分享受豐富的日式購物體驗。







高雄唐吉訶德DON DON DONK COCOKAWAII 可愛專區

DON DON DONKI全新專區! 以Z世代的年輕族群為主要對象，打破選品區域限制，首度以非限定日本品牌作為選品對象，打造專屬追求時下流行最前線、IG熱門話題的商品專區。



高雄唐吉訶德DON DON DONK DONKI SAKE 日本酒專區

集結中高規格酒類品項，並不定期舉行試飲活動；喜愛酒類的朋友們絕對不能錯過。



高雄唐吉訶德DON DON DONK OUTDOOR 戶外用品專區

DON DON DONKI 為露營愛好者精選各式露營戶外用品，以日本母公司PPIH旗下品牌greenstage為 ，引進各種兼具時尚和功能性的選品，各式露營帳篷、桌椅、配件商品一應俱全，店內設有展示區將日本露營Style神複製於高雄大立店，以容易入手的價格開啟戶外露營生活。







高雄唐吉訶德DON DON DONK大立店

營業時間：10:00~23:00

地址：801高雄市前金區五福三路57號AB館B1



