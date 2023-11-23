17款7-ELEVEN耶誕水晶球全攻略！每年耶誕節，精緻、浪漫、又應景的「超商水晶球」是許多人耶誕節交換禮物首選，這次7-ELEVEN一次集結17款「耶誕水晶球」全攻略，無論是聯名限定版、還是只送不賣滿額贈，直接整篇拿給女友挑禮物。



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7-ELEVEN耶誕節水晶球系列，包含經典不敗的「金莎水晶球」買8條金莎巧克力直接送，還有每年必買的「樂天小熊餅水晶球」以餅乾+水晶球組合包裝販售，帶有聖誕氣氛的「可口可樂水晶球」則是買指定飲料4瓶，享179元加購優惠，通通在門市現場就能買。







要手刀搶先預購的，包含5款「魔幻書本七彩燈光水晶球」，集結米奇、奇奇蒂蒂、小熊維尼、史努比、蠟筆小新5個人氣角色，搭配堆疊書本造型，當成書櫃擺飾超可愛。針對萌系咖波鐵粉，同步在ibon預購推出「咖波發光水晶球」連底座都是咖波造型，還有一款「黑貓蟲造型水晶球」粉絲一次都要收藏。





7-ELEVEN耶誕水晶球販售資訊整理

7-ELEVEN門市販售款

同時，7-ELEVEN在「精品集點送」也推出限量版水晶球，超可愛「LUCKY CAT 招財貓水晶球」總共推出粉紅、黃、綠、藍4種顏色，搭配細緻雪花，可愛又增添時尚感。此外還有2款造型「Summerglobe 太空人造型水晶球」，使用OPEN POINT APP「小7集點卡」就能集點換購。本次7-ELEVEN耶誕水晶球在門市實體、門市預購、ibon預購、集點換購等通路通通有限定款式，此外在門市現場還有耶誕限定周邊小物，包含可愛造型「Pocky百奇多功能保溫杯」，還有哈根達斯迷你杯/雪糕任選2件85折、4件75折，再加贈「旋轉木馬音樂盒」，還有門市預購「Pintoo收納罐拼圖、桌上時鐘拼圖」都是以迪士尼、皮克斯作為主題，現在預購當聖誕禮物剛剛好。

金莎水晶球

活動方式：2023/11/29-12/2買金莎三粒裝(原價42元) 8條就送金莎聖誕水晶球，共2款。



可口可樂水晶球(繽紛綠/聖誕紅)

活動方式：可口可樂指定系列飲料任4瓶98元，再享水晶球加價購179元



樂天小熊餅夢幻許願組

售價：279/盒

內容：夢幻水晶球乙顆+小熊餅乾共4包(巧克力、草莓風味各2包)



Pocky百奇多功能保溫杯組

售價：399/盒，優惠價359/盒



哈根達斯聖誕旋轉木馬音樂盒

活動方式：哈根達斯迷你杯/雪糕任選2件85折、4件75折，再加贈旋轉木馬音樂盒。



7-ELEVEN門市預購款

限量魔幻書本七彩燈光水晶球(共5款)

預購價：249元/件

預購時間：11/29上午11:00-12/26



Pintoo收納罐拼圖

預購價：499元/件

預購時間：11/29上午11:00-12/26



Pintoo桌上時鐘拼圖

預購價：499元/件

預購時間：11/29上午11:00-12/26



咖波發光水晶球

預購價：899/個

購時間：2023/11/22上午11:00 ibon預購



黑貓蟲造型水晶球

預購價：479/個

購時間：2023/11/22上午11:00 ibon預購



7-ELEVEN精品集點送

活動時間：2023/11/29(三)15:00-12/26

活動通路：OPEN POINT APP 小7 集點卡

限量 LUCKY CAT 招財貓水晶球(共 4 款)

活動方式：6點+1299 元/款



限量 Summerglobe 太空人造型水晶球(共 2 款)

活動方式：6點+1199 元/款



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。