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IKEA厚巧克力霜淇淋吃爆！20元銅板價「IKEA巧克力霜淇淋」限定回歸，只送不賣「熊熊小廢包」萌到翻。

2023-11-23 文字：編輯 鄭雅之 採訪報導 攝影：編輯 鄭雅之 人氣：320
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編輯 鄭雅之

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巧克力控今年冬天忙著吃冰！被網友笑稱是被傢俱耽誤的霜淇淋店的IKEA，再度將每年冬天必吃巧克力霜淇淋強勢回歸，20元銅板價的IKEA巧克力霜淇淋帶給大家日常小確幸。而11月份也推出宜家卡會員專屬「IKEA熊熊小廢包」，可可愛愛的小廢包讓大家裝可愛出門。
IKEA巧克力霜淇淋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載


忽冷忽熱的秋冬，還是少不了一根IKEA霜淇淋的陪伴，其中在冬日備受喜愛的濃情巧克力，更是大家瘋狂敲碗回歸的人氣口味。IKEA聽到大家的心聲，預計在12月將經典口味「巧克力霜淇淋」強勢回歸，陸續在全台IKEA開賣，無論是大小朋友都超愛。
IKEA巧克力霜淇淋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
IKEA巧克力霜淇淋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

此外，IKEA也針對會員推出寵粉抽獎優惠，將IKEA經典玩偶愛心小熊變成超萌「熊熊小廢包」，迷你可愛的小熊頭小廢包，雖然只能裝一點零錢、或是一支口紅，但卻能裝下無限的可愛。只要在11月底前參加 IKEA LINE 官方帳號「新升級熊有禮」活動，只要是首次升級串連宜家卡卡友，就有機會將可可愛愛的熊熊小廢包揹回家。

推薦閱讀：25元吃全家X畬室巧克力霜淇淋！全家霜淇淋新口味「畬室巧克力」回歸，隱藏版買一送一攻略必看。




 

IKEA厚巧克力霜淇淋 販售資訊、售價

開賣日：預計12月全台IKEA門市上市
售價：20元
 

IKEA熊熊小廢包 抽獎活動

活動時間：即日起至2023/11/30
活動辦法：活動期間，參加IKEA LINE 官方帳號「新升級熊有禮」活動，首次完成升級串聯宜家卡者，即可獲得熊熊小廢包抽獎資格。將於12/12以 IKEA LINE官方帳號發送獎項兌換券。

 

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