耶誕節有優惠才有時間玩一波！出門旅遊、住宿一直是許多人第一考量的重點，玩了一整天就是希望在晚上可以好好的休息，讓明日有更多的體力、繼續遊山玩水。窩客島特別精選了近期有推出住房優惠的飯店，其中包含了板橋凱撒與台北趣淘漫旅的住房優惠，還有高雄洲際酒店入住抽百萬點數，以及台中長榮桂冠酒住房三重送，同時花蓮福容12月生日有禮，最後一定不能錯過桃園雙館48小時快閃住房優惠。



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台北趣淘漫旅 x Benefit 推出「CHAM玩美樂園」聯名住房專案

台北趣淘攜手精品集團LVMH旗下趣味十足的彩妝品牌「Benefit」合作，推出「CHAM玩美樂園」聯名住房專案，入住繽紛設計感客房，即可獲贈價值近三千元的玩美獻禮。入住再享由人氣甜點名店-Ponpie澎派特製的聯名限定餅乾組，打造最繽紛甜蜜的美味驚喜。



不僅如此，專案另享雙重好禮寵愛粉絲，包括每房贈送1張Benefit系列優惠券，可享專業蜜蠟修眉服務現折100元，或至專櫃消費即贈價值400元的眉筆隨身瓶等優惠禮遇；預訂指定房型加碼贈「Benefit巧咪咪收藏包」，閃爍唯美粉色珠光的旅行化妝包，更是精巧可愛到不行。



官網：https://reurl.cc/QZKpa5





板橋凱撒大飯店、台北趣淘漫旅 消費滿額 抽萬元住宿券

板橋凱撒大飯店、台北趣淘漫旅喜迎開幕6週年，兩館週年慶12/1-2024/1/1期間祭推住房、餐飲回饋滿額抽獎活動，單筆消費滿3,000元即贈抽獎券1張，有機會獲得價值超過萬元的飯店客房住宿券。為增加節慶話題，飯店一樓通廊於12/16-12/17舉辦聖誕搖擺嘉年華，逾40攤特色文創品牌，更邀請到SwingTaiwan精彩現身復古搖擺舞會。



官網：https://reurl.cc/p5epOd





桃園高爾夫俱樂部.悅華大酒店、朋趣豪華露營車48小時快閃住房優惠

天成飯店集團旗下桃園高爾夫俱樂部.悅華大酒店攜手豪華露營車品牌「朋趣」，自2023年11月23日中午12:00起至11月25日中午12:00於官網推出感恩回饋限時48小時快閃住房優惠，入住期間：2023年11月24日起至2024年3月31日，桃園高爾夫俱樂部.悅華大酒店平日雙人入住一泊二食2,999元，朋趣不指定露營車型平日雙人入住一泊四食6,999元、四人入住11,999元，輕鬆悠閒度過假期時光。



桃園高爾夫俱樂部.悅華大酒店 感恩回饋限時48小時快閃優惠

訂房期間：2023年11月23日（週四）中午12:00起至11月25日（週六）中午12:00

精緻客房：週日至週四 2,999元；週五、2024年1月1日及2月28日 3,299元



朋趣 Bon Chill Glamping 感恩回饋限時48小時快閃優惠

訂房期間：2023年11月23日（週四）中午12:00起至11月25日（週六）中午12:00

雙人入住：週一至週四6,999元；週日、2024年2月14日及2月28日9,999元。

四人入住：週一至週四11,999元；週日、2024年2月14日及2月28日14,999元。



天成飯店集團聯合訂房中心：02-8978-6688





台中長榮推出聖誕主題好禮三重送

台中長榮桂冠酒店特別打造了6款聖誕主題房，每間客房都有不同的主題和聖誕樹，粉紅聖誕樹、奇幻藍及經典款聖誕樹，還有卡哇伊的恐龍玩偶和露營帳篷，繽紛又可愛的聖誕客房讓人每間都想要住住看，台中長榮最新推出的「耶誕香頌一泊二食住房專案」，專案附贈咖啡廳自助早餐和自助晚餐外，入住依房型即享好禮「三重送」，好禮分別為長榮經典巧克力8入禮盒一盒(原價560元)、法國水蜜桃風味氣泡酒一瓶(原價350元)，以及時尚悠閒美學SPA 30分鐘肩頸放鬆或背部按摩課程2張 (每張原價799元)，即日起至12月28日前入住聖誕主題房，專案每房每晚6,999元起(每房總價值21,340元)。



官網：https://reurl.cc/x6VWYE





高雄洲際酒店歡慶兩週年「非凡無際」專案入住抽百萬點數回饋

高雄洲際酒店總經理羅嘉麒(Robbert Manussen)宣布歡慶兩週年多重回饋「限定住房」專案正式啟動，即日起至2024年4月30日止，透過IHG官網直訂「非凡無際．雙週年慶」專案，入住時免費註冊成為IHG優悅會會員取得「週年樂透卡」，有機會一人獨得IHG 優悅會會員點數100萬點，可自由選擇、免費兌換全球洲際酒店及度假村旗下品牌住宿。



其他獎項亦精彩可期，獻上亞洲地區精選洲際酒店及度假村平日住宿券，首波釋出香港海景嘉福洲際酒店三天兩夜平日免費入住含早餐每房至多兩客，以及高雄洲際酒店餐飲、酒吧招待券、專屬優惠等豐厚禮遇，預計於2024年5月抽出幸運得獎人，為旅客冬日洲遊高雄增添探索非凡際遇的驚喜期待感。



官網：https://ic-kaohsiung.com/IncredibleYear2





花蓮福容「生日有013或名字有花蓮福容」每人住宿1170元起

福容大飯店(花蓮)感謝粉絲們的支持，特別於2023/12/01~12/31一整個月限時優惠，只要生日有「0」「1」「3」(三碼皆有)或是姓名有「花」「蓮」「福」「容」任一字，兩人成行入住指定房型最低只要三折起，平日入住每晚最低只要$2,340起，還含兩客早餐！如果您的生日與福容花蓮店相同，都是12月5日，2023/12/01~2024/01/31期間就能以最低價$4,999入住價值$16,800+10%的和洋客房。除此之外，射手座與摩羯座注意，預定週五、週六自助晚餐滿$3,999，享$199加購龍蝦。



官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/hl/tw/news-detail/13anniversary/

