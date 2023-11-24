近期國內麵包烘焙業掀起一股「巨大可頌」風潮，不論是人氣文華餅房、還是網美最愛的台北Miss V Bakery、又或者是南投Feeling18LAB，還有高雄漢來大飯店內的糕餅小舖，紛紛加入戰局攜手德麥食品聯聯手推出30~60公分長巨無霸可頌，搶攻可頌控的必吃清單、必拍IG美照。



推薦閱讀：中山站P&T柏林茶館改名Lille M！瑪黑家居Lille M新菜單、新亮點一次看，耶誕節限定甜點、鮮奶油咖啡要拍IG。





文華餅房巨無霸 可頌創始者 30公分最好吃

台北文華東方酒店文華餅房行政西點主廚趙崇曦有感於歐洲法國一帶不少烘焙名廚推出巨無霸可頌，「且希望家人朋友相聚之時，可以有有趣的話題增進相聚時的熱鬧氣氛，因此才製作『進擊的可頌』。」趙崇曦說。「進擊的可頌」體積長度約莫30公分是質地和口感最好，且是相對烤焙穩定度較好的版本，「一般可頌的發酵對於麵包體的結構組織非常重視，「進擊的可頌」因為整體結構組織放大，因此烤焙溫度和方法經過10次測試，才終於抓到最佳的烤焙法。





為了呈現「進擊的可頌」精緻且不膩的香氣，趙崇曦與他的西點廚藝團隊延續文華餅房一直以來使用的法國LESCURE萊思克AOP發酵奶油製作，「萊思克AOP發酵奶油是具有歐洲原產地命名保護認證的奶油，不論奶味香氣或操作性都很好，而且奶油分子細膩，有奶味卻不膩。」趙崇曦也分析可頌的配方視每個師父的喜好而也不同的創作，國外烘焙師傅喜愛以4折一次、3折一次的折疊方式製造層次，但「進擊的可頌」則以4折2次，帶出更豐富且悠遠的奶香，是最迷人之處。



台北文華東方酒店文華餅房 巨大可頌訂購資訊

地址：台北市松山區敦化北路158號

電話：022715-6789

備優：需3天前預訂，限自取





高雄漢來大飯店 糕餅小舖60公分巨無霸可頌現身

以穀物麵包和生吐司為號召的「糕餅小舖｜高雄漢來大飯店LB」，歷經1個多月的研發，終於推出「8倍霸王可頌」和「4倍巨大可頌」，點心房行政主廚林和明說：「8倍霸王可頌約莫長60公分、寬25公分、高16公分，而4倍巨大可頌則是霸王可頌的一半。」





糕餅小舖點心房行政主廚林和明深信，以冬乳制作、擁有AOP歐洲原產地命名保護認證，且乳脂高達84 %的萊思克AOP片狀發酵奶油片，能為「8倍霸王可頌」和「4倍巨大可頌」帶來奶味香濃且口感佳的效果，因此堅持採用。為了讓「8倍霸王可頌」和「4倍巨大可頌」有層次分明的效果，全程在低溫18℃的環境下製作，不僅發酵需比一般可頌多一半的時間，並且以旋風烤箱一爐一個「8倍霸王可頌」，以約莫180~200度的溫度調控烤焙長達40~50分鐘左右，因此皆採預約、限量供應。



糕餅小舖｜高雄漢來大飯店LB

地址：高雄市前金區成功一路266號

電話：02-213-5788轉7098

備註：8倍霸王可頌3天前預訂，限量製作、4倍巨大可頌每天限量供應 (如需訂購請提前2天預訂)





台北Miss V Bakery 網美系必吃32公分可頌

MissV Bakery巨可頌尺寸超過32公分，為了追求更好的口感和香氣，因此以原有的一般可頌做改良，在麵團裹油階段減少奶油用量，獨立創作巨可頌麵團，因此即便製法手法相同，但在外殼上更為薄脆，且麵包芯濕潤卻不油膩，宛如帶有空氣感的生吐司。



此外，另外推出客製化母子可頌禮盒，禮盒中除了巨可頌之外，另外搭配僅供客製、店內無販售的5顆迷你可頌，母雞帶小雞的可愛聯想，讓人真心喜歡。





南投Feeling18 LAB 烘焙研究所 超巨可頌50公分

地址：台北市大同區赤峰街49巷22號1樓電話：02-2559-7391備註：巨可頌皆須3天前預訂地址：台北市松山區敦化北路222巷6號1樓電話：02-8712-3685備註：巨可頌皆須3天前預訂地址：台北市信義區信義路五段7號B1電話：028101-8520備註：巨可頌皆須3天前預訂

Feeling18 LAB 烘焙研究所為了讓「巨可頌」及「大可頌」有良好的發酵，Feeling18品牌創辦人茆師傅帶領著拿下第一屆「德麥法國萊思克盃國王派冠軍賽」冠軍的產品顧問Jeffrey王家承和甜點部主任劉珮珊兩人，經過不斷的測試研發，麵團採用3階段溫度，隨著膨脹狀態慢慢調整，並且隔夜發酵，烤焙時採用旋風烤箱先高溫讓「巨可頌」及「大可頌」膨脹定型後，再低溫烤至麵包芯熟透，烤焙時間僅一般體型可頌拉長約5~13分鐘，因此「巨可頌」和「大可頌」有絕佳膨脹性，外殼薄酥脆，麵包芯卻仍軟潤。店內推出巨可頌搭配拿鐵咖啡品嘗，高度還原歐美巨可頌品味方法。





Feeling18 LAB 烘焙研究所

地址：南投縣埔里鎮桃南路69號

電話：04-9291-5218

需3天前預約

