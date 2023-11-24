高雄人真的要尖叫了！一次給你滿滿的三間大型超好逛的日系品牌，12/5盛大開幕全台最大MUJI無印良品旗艦店(781坪)，隨後12/7全台最大DON DON DONKI唐吉訶德也將隆重開幕 (1200坪)，同時也是高雄第一家唐吉訶德，當然還有日本最美書店「TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店」的進駐，打造高雄日系新駐點。



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高雄大立自1984年成立以來，一直致力於引進高度流行的品牌，並以全台首創的高樓層大型空中樂園而聞名，也有in89豪華影城，且因位居於高雄市中心的位置、交通便利等優勢，至今仍是許多高雄人假日家庭放電的好去處。



高雄大立為了吸引高雄人的目光，大舉引進年輕時尚的日系品牌，不僅有日本最美書店「TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店」的進駐，還有眾多受歡迎的日系餐廳，如日本NO.1麵包-山崎麵包所創新設立的複合式品牌「SAISON du SOLEIL太陽的季節」、清爽系日式料理「WIRED CHAYA茶屋」、日式傳統美味「春夏冬日本家庭料理」、以及日本人氣連鎖咖啡廳「Komeda's Coffee客美多」等等，12月更會再開幕經典日式定食餐廳「日本橋浜町食事処」，要讓高雄人不出國也能一嚐日本各種高人氣美食。





除此之外，除了瞄準日系品牌，高雄大立館內也有特別引進別具特色的異國餐飲品牌，如坐擁大立最美窗景的泰式料理「大城老船麵」、正統義式料理「帕狄尼諾Padrino」等，還有即將於12月開幕的韓式料理「金宗家」，都是極具特色的人氣品牌餐廳。





當然不只美食，滿足購物體驗也是百貨業重點目標。近期高雄大立在服飾類也引進了眾多新櫃，包括BONNY&READ、POLYLULU、WAVE SHINE、MAJOR MADE、maru.a、CANTWO、CACO等熱門品牌，讓消費者逛得開心也吃得開心，再加上頂樓的空中樂園，一站式消費體驗滿足全家大小的需求。











高雄大立2023開幕新訊

12/5盛大開幕全台最大MUJI無印良品旗艦店(781坪)

12/7全台最大DON DON DONKI唐吉訶德也將隆重開幕 (1200坪)