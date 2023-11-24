新莊人第一場韓國美食展來了！作為新莊最大商場「宏匯廣場」儼然成為新莊人的後廚房，除了有許多新莊獨家美食進駐之外，近日更推出期間限定異國美食展，接力日本之後登場的「韓國美食展」，於11/24至12/10熱鬧登場，並推出買一送一、買二送一等韓國美食優惠，新莊人今天就衝去吃起來。







網羅京畿道、忠清南道、全羅北道、濟州島等各地美食的宏匯廣場韓國美食展，從現場現做的街邊美食、人氣飲品、伴手禮等超過30家攤位都搬到新莊，首推必吃韓國職人現場製作道地韓式小吃「辣炒年糕」、超罪惡牽絲的「起司熱狗」、飽滿玉米顆粒的「不受CORN玉米燒」、街邊療癒系甜點「糖餅」等，讓新莊人一秒到韓國。







現場除了現做美食之外，也有許多韓國伴手禮可以選購，首次到新北開賣的「maumiga年糕」，退冰即可食用是零廚藝最愛的料理包。韓國國民媽媽「金守美」也推出白飯小偷醬油螃蟹買二送一優惠，各式韓式泡菜12/8-12/10推出買一送一。





新莊宏匯廣場 韓國美食展

活動時間：11/24-12/10

地點：新北市新莊區新北大道四段3號11F



新莊宏匯廣場 韓國美食展優惠

1、當日消費累計滿999好禮贈

11/24-12/2贈「韓系造型擦手巾」

12/3-12/10贈「韓國人氣飲品香蕉/草莓/芋頭牛奶2瓶」。



2、當日全館消費累計滿5,000以上，可獲得「韓國首爾雙人來回機票」、Samsung Galaxy Watch4抽獎機會一次。



3、11/24～11/26 「OURHOME系列湯品」牛膝湯、大醬湯、乾明太魚湯、海鮮豆腐湯等四種口味買一送一優惠；「魚板串湯」買二送一。



4、韓國國民媽媽「金守美」醬油螃蟹12/2買二送一、泡菜系列12/8-12/10每日限量買一送一，各式海味小菜任選4盒特價1,000元。



5、出示基北北桃通勤月票或桃園捷運定期票，兌換韓國美食展100元抵用券。