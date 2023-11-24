玉米濃湯冰沙太獵奇！日出茶太這次冬季限定新品主打「黃金玉米濃湯冰沙」，把暖呼呼的鹹口味湯品，變成奶香濃郁的鹹甜冰沙，自11/23-11/30期間限定開賣，只在台北、新竹兩間門市快閃販售，飲料控一定要手刀嚐鮮、挑戰。
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日出茶太新品「黃金玉米濃湯冰沙」翻玩經典湯品，基底神還原濃郁玉米濃湯，打成滑順冰沙，並且搭配奶香濃郁的「起司奶蓋」，以及獨家配料「黃色粉條」增添咀嚼口感，為了更逼真還原玉米濃湯風味，其中更加入黑胡椒顆粒，讓人彷彿真的在享受冰涼版玉米濃湯。
日出茶太這次新品「黃金玉米濃湯冰沙」只限定在11月23日至11月30日，於台北天成店、新竹站前店，2間分店限量開賣，每杯限定價70元。特別的是，本次「黃金玉米濃湯冰沙」同步攜手喜年來，只要買乙杯「黃金玉米濃湯冰沙」，就免費送「喜年來金牛角玉米點心原味」乙份，打造最涮嘴下午茶組合。
日出茶太 黃金玉米濃湯冰沙
供應期間：2023/11/23-11/30
供應門市：台北天成店、新竹站前店
售價：70元
優惠活動：只要買乙杯「黃金玉米濃湯冰沙」，就免費送「喜年來金牛角玉米點心原味」乙份。
詳細活動規範及供應情形，依 日出茶太 官方公告為準。