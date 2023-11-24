聖誕節除了要打卡拍美照之外，歲末年終的聚餐也少不了聖誕交換禮物的環節，這次全家首度推出聖誕禮物箱，3大人氣IP聯名聖誕福袋，於11/29起正式開賣，就由間諜家家酒、瑪利歐、爽爽貓與小勞撫療癒大家。同步也推出超過20款間諜家家酒新周邊，其中初登場的「安妮亞瓶中娃娃」更是讓粉絲理智線斷裂整套買回家。







全家獨家聯名聖誕禮物，台灣療癒代表399元的「爽爽貓與小勞撫花苞束口袋」，大容量的束口袋印上可愛的爽爽貓與小勞撫，出遊攜帶超便利，隋袋附上月曆小卡、便利貼、貼紙組和小勞撫造型絨毛杯墊，可可愛愛模樣捨不得送人。而499元「間諜家家酒手提箱」除了有造型桌曆和文具組之外，也有造型絨毛杯墊和零錢包，硬殼手提箱更是鐵粉搶著收藏的夯物。







近期超夯的瑪利歐也推出499元絨毛提袋組合，超大容量的絨毛提袋，背著外出超便利，內贈瑪利歐桌曆、便利貼、貼紙、造型壓克力夾和零錢包，滿滿的瑪利歐兄弟，遊戲玩家一定要收。三款聖誕禮物箱福袋組各限量10,000份，並有100％中獎的全家禮物刮刮卡，再加碼送獨家週邊之外，還有機會抽中近十萬元的Gogoro SuperSport電動機車。





全家獨家聯名聖誕禮物箱

款式：

爽爽貓與小勞撫花苞束口袋 399元

間諜家家酒手提箱 499元

瑪利歐絨毛提袋 499元



三款各限量10,000組，皆隨袋附贈專屬禮物兌換券，100%可刮中獨家肖像商品。

抽獎獎項：Gogoro SuperSport(共抽出4名)、櫻花牌淨水器 P0235RO(共抽出2名)



全家間諜家家酒瓶中娃娃

購買方式：112/11/29至113/01/23購買飲料/冰品20元(含)以上指定商品任四件加價119元，即可換購間諜家家酒瓶中娃娃乙個。

款式：安妮雅微笑款、安妮雅呵呵款、黃昏、約兒、花生、彭德

注意事項：款式依店舖實際販售為主，數量有限，售完為止。



全家間諜家家酒零食新品

可可甜甜圈(超商獨家) 69元，11/29-12/26 第二件6折。

Kisses牛奶巧克力(全通路獨家) 139元，11/29-12/26 特價119元。

樂事洋芋片間諜家家酒聯名包裝 九州岩燒海苔口味、瑞士香濃起司口味 35元，11/29-12/26 任選第二件6折。



全家Ｘ間諜家家酒周邊商品點數加價購

活動期間：112/11/29至112/12/26於「全家」APP「兌點趣」換購。

加價購商品：

1、間諜家家酒手機支架 800點+269元

共7款：家庭褐/家庭綠/家庭灰/約兒笑臉/洛伊笑臉/約兒殺手/洛伊間諜



2、間諜家家酒電競滑鼠墊 800點+369元，共3款：洛伊約兒/洛伊德/約兒

3、間諜家家酒電腦螢幕架 800點+499元，共2款：粉/綠

4、間諜家家酒冷氣毯 800點+399元，共2款：安妮亞/全家福

5、間諜家家酒造型提袋+票卡夾 800點+199元

6、間諜家家酒收納罐(每組3入)800點+299元



全家Ｘ間諜家家酒獨家吊飾預購

預購時間：112/11/29至113/06/30開放於FamiPort預購。

預購路徑：FamiPort預購→書籍/文玩具/布袋戲→文玩具/授權週邊→潮流玩具。

售價：全套共為10種款式，1,099元(原價1,590元)