聖誕節除了要打卡拍美照之外，歲末年終的聚餐也少不了聖誕交換禮物的環節，這次全家首度推出聖誕禮物箱，3大人氣IP聯名聖誕福袋，於11/29起正式開賣，就由間諜家家酒、瑪利歐、爽爽貓與小勞撫療癒大家。同步也推出超過20款間諜家家酒新周邊，其中初登場的「安妮亞瓶中娃娃」更是讓粉絲理智線斷裂整套買回家。
全家獨家聯名聖誕禮物，台灣療癒代表399元的「爽爽貓與小勞撫花苞束口袋」，大容量的束口袋印上可愛的爽爽貓與小勞撫，出遊攜帶超便利，隋袋附上月曆小卡、便利貼、貼紙組和小勞撫造型絨毛杯墊，可可愛愛模樣捨不得送人。而499元「間諜家家酒手提箱」除了有造型桌曆和文具組之外，也有造型絨毛杯墊和零錢包，硬殼手提箱更是鐵粉搶著收藏的夯物。
近期超夯的瑪利歐也推出499元絨毛提袋組合，超大容量的絨毛提袋，背著外出超便利，內贈瑪利歐桌曆、便利貼、貼紙、造型壓克力夾和零錢包，滿滿的瑪利歐兄弟，遊戲玩家一定要收。三款聖誕禮物箱福袋組各限量10,000份，並有100％中獎的全家禮物刮刮卡，再加碼送獨家週邊之外，還有機會抽中近十萬元的Gogoro SuperSport電動機車。
此外，全家也被間諜家家酒攻佔，線上線下都推出超萌周邊商品，必搶款「間諜家家酒瓶中娃娃」，微笑及呵呵笑的安妮亞、黃昏、約兒、花生與彭德六款娃娃塞在透明寶特瓶中，萌度直接翻倍，只要買飲料或冰品及可加價購獲得，整套全收擺一整排可愛爆棚。在全家FamiPort則是有獨家預購「收藏安妮亞吊飾組」，全套10種不同造型的可愛安妮亞，一個比一個萌。
並在線上全家APP中「兌點趣」專區推出點換購間諜家家酒商品，手機支架、滑鼠墊、電腦螢幕架、收納罐又或是冷氣毯，超多實用小物全都印上間諜家家酒圖騰，只要800點加269元至499元就能換購、把安妮亞帶回家。
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全家獨家聯名聖誕禮物箱
款式：
爽爽貓與小勞撫花苞束口袋 399元
間諜家家酒手提箱 499元
瑪利歐絨毛提袋 499元
三款各限量10,000組，皆隨袋附贈專屬禮物兌換券，100%可刮中獨家肖像商品。
抽獎獎項：Gogoro SuperSport(共抽出4名)、櫻花牌淨水器 P0235RO(共抽出2名)
全家間諜家家酒瓶中娃娃
購買方式：112/11/29至113/01/23購買飲料/冰品20元(含)以上指定商品任四件加價119元，即可換購間諜家家酒瓶中娃娃乙個。
款式：安妮雅微笑款、安妮雅呵呵款、黃昏、約兒、花生、彭德
注意事項：款式依店舖實際販售為主，數量有限，售完為止。
全家間諜家家酒零食新品
可可甜甜圈(超商獨家) 69元，11/29-12/26 第二件6折。
Kisses牛奶巧克力(全通路獨家) 139元，11/29-12/26 特價119元。
樂事洋芋片間諜家家酒聯名包裝 九州岩燒海苔口味、瑞士香濃起司口味 35元，11/29-12/26 任選第二件6折。
全家Ｘ間諜家家酒周邊商品點數加價購
活動期間：112/11/29至112/12/26於「全家」APP「兌點趣」換購。
加價購商品：
1、間諜家家酒手機支架 800點+269元
共7款：家庭褐/家庭綠/家庭灰/約兒笑臉/洛伊笑臉/約兒殺手/洛伊間諜
2、間諜家家酒電競滑鼠墊 800點+369元，共3款：洛伊約兒/洛伊德/約兒
3、間諜家家酒電腦螢幕架 800點+499元，共2款：粉/綠
4、間諜家家酒冷氣毯 800點+399元，共2款：安妮亞/全家福
5、間諜家家酒造型提袋+票卡夾 800點+199元
6、間諜家家酒收納罐(每組3入)800點+299元
全家Ｘ間諜家家酒獨家吊飾預購
預購時間：112/11/29至113/06/30開放於FamiPort預購。
預購路徑：FamiPort預購→書籍/文玩具/布袋戲→文玩具/授權週邊→潮流玩具。
售價：全套共為10種款式，1,099元(原價1,590元)