一間總是讓人會默默一直很喜歡的拉麵「麵屋武藏」，一間明明是連續拉麵店但就是每一間分店都有自己的「限定拉麵」，這就是拉麵控口中一直默默好吃的麵屋武藏。這一次麵屋武藏將重返台北東區，於國父紀念館店附近推出全新麵屋武藏光復店，特色限定麵「黑角煮拉麵」同步開吃。
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麵屋武藏表示，這一次回歸東區不只是希望帶來最美味的拉麵、最好的品質，最重要的就是「連鎖不複製」制度，菜單各有獨立特色，各店分別不定期推出獨家限定拉麵與季節限定品項，日本台灣一樣的「連鎖不複製」制度。所以，這一次麵屋武藏光復店，特色限定麵「黑角煮拉麵」更是由台灣料理長親赴日本麵屋武藏研習後推出。
麵屋武藏光復店的特色限定麵「黑角煮拉麵」，以魚介x豚骨雙湯頭為基底，叉燒使用黑醋角煮，散發誘人的光澤，入口即化的軟嫩，甘醇濃郁的經典，並淋上高溫香味油以完成碗中的香味油，伴隨著鰹魚淋上熱油的嘶嘶聲，鰹魚的香氣撲鼻而來，一碗「視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺」兼具的麵屋武藏光復特色拉麵。
而在店觀設計上，麵屋武藏「光復店」門面以垂直水平線條分割，透過角度讓光線隱約透露，保有隱密感，讓人彷彿進入一場神秘的歷程。設計中大量運用燒杉板材，透過火燒表面形成獨特紋理，呼應著麵屋武藏的創新精神。燒杉源於日本的傳統工法，與鏽蝕美耐板材料與金屬板相融合，使新舊交融，既保留其面道精神，又不斷創新與時俱進。室內則營造出一個沉穩而專注於製作美味拉麵的空間氛圍，希望能讓顧客體驗到日本武士精神的延續。
麵屋武藏光復店開幕送100元現金券活動
活動期間：11/27(一)~11/30(四)
活動內容：午餐/晚餐時段，限量前30碗拉麵，加碼回饋贈「100元現金券」。
麵屋武藏光復店買一送一 開幕限定優惠活
活動期間：12/01(五)~12/03(日)
活動內容：每日前30名，消費任一拉麵，即贈一張拉300元拉麵免費兌換券(市價300元) 。
麵屋武藏光復店 店址資訊
營業時間：週一-週日 11:30-22:00（Last Order 21:00）
電話：02-2721-8068
地址：台北市大安區光復南路240巷23號(國父紀念館2號出口)