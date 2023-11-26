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新貴派新口味！2023冬季新品「新貴派黑白巧甜甜圈餅」迦納可可、奇亞籽，一次滿足黑白巧兩種口味。

2023-11-26 文字：編輯 李維唐 圖片：新貴派 人氣：696
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編輯 李維唐

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辦公室小零食再加1！新貴派為了2023冬季零食更有話題，特別推出很有耶誕味的新零食「新貴派黑白巧甜甜圈餅」，不再是經典方形的威化餅乾，而是討喜又洋溢甜蜜的甜甜圈餅乾，造型吸睛的「新貴派黑白巧甜甜圈餅」，把香濃滑順的巧克力融入酥脆餅乾，讓人忍不住一口接著一口。

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新貴派黑白巧甜甜圈餅/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

全新的「新貴派黑白巧甜甜圈餅」跨出威化餅乾造型，更結合了77巧克力的強項，將迦納可可與牛奶白巧結合餅乾，打造出新貴派前所未有的「77%極濃黑巧」與「白巧牛奶奇亞籽」兩大口味。一次享受雙口味的超值包裝，不但適合在年末各個歡聚派對場合品嚐，更是與親朋好友們圈起甜蜜好感情的最佳甜點新首選。
新貴派黑白巧甜甜圈餅/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

其中，新貴派黑白巧甜甜圈餅「77%極濃黑巧口味」在餅乾中融入迦納可可製成的77%醇黑巧克力，製作出濃郁巧克力風味，最適合冷冷的冬天食用。英國大學研究發現食用巧克力不但能讓疲勞程度降低，也可以感受到心情愉悅。新貴派黑白巧甜甜圈餅「白巧牛奶奇亞籽口味」則選用富含膳食纖維的奇亞籽與進口發酵奶油，每一口都能品嘗到濃醇奶香。「新貴派黑白巧甜甜圈餅」在滿足口慾的同時，以甜蜜正能量療癒身心靈。
新貴派黑白巧甜甜圈餅/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
新貴派黑白巧甜甜圈餅/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
 

 

新貴派黑白巧甜甜圈餅 16入

建議售價：120元 (實際售價依賣場而定)
 

 

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零食 甜點 新貴派 巧克力
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