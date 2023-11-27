高雄人的約會必勝餐廳、會讓人吃一次就很喜歡的高雄UKAI，這一次推出全新季節限定「秋收魚肥」新菜單，Ukai-tei Kaohsiung鐵板燒及西餐行政主廚田辺友樹(Yuki TANABE)結合精湛法式廚藝呈現味蕾的多元享受。懷石料理長廣瀨晉平(Shimpei HIROSE)演繹秋季的豐美味覺，譜寫颯爽節氣中秋蟹與珍饈共舞的浪漫。Ukai-tei Kaohsiung秋季菜單即日起開始販售，11月30日前於西餐、懷石用餐再享9折優惠。



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感受日式鐵板燒的魅力，Ukai-tei鐵板燒深究食材原味，並以一菜一皿為食尚，本著日式料理人的款待之心，推出2023年極致秋季饗宴。以「秋之味覺」開胃小品拉開帷幕，內含龍蝦蒸蛋、沙公秋茄晶凍、富士鱒魚佐鮭魚卵，預告金秋時節的魚肥蟹美。





湯品「馬頭魚立麟燒」將霜降過後魚質更顯結實的馬頭魚，保留其細薄魚麟於鐵板上高溫油煎至酥脆，佐以秋菇凝煉而成的高湯，暖胃也暖心。「北寄貝胡桃燒」連同蓮藕、銀杏、里芋與號稱「貝中之王」的北寄貝帶殼在爐火上一同燒烤，炭香及胡桃的堅果香，溫和包裹住各種秋季當令食材，爐火上滾沸的濃郁湯汁引得饕客饞涎欲滴。





此外，Grill Ukai西餐今秋前菜三選推出「白酒無花果 自製煙燻火腿」，主廚將自製的火腿包裹稻草一同烹調，為熟火腿增添一縷稻草香，上頭澆淋酸甜開胃的拉維戈特醬汁(Ravigote Sauce)。前菜另有「小卷 烏魚子 白花椰菜」及「帆立貝 蓮藕 榛果奶油」。





帆立貝結合蓮藕酥脆口感，將焦糖化的榛果奶油與番茄、酸豆的清爽及義大利巴西里葉香氣，多重香氣堆疊出馥郁層次。UKAI經典塔吉鍋本季獻上「時令馬賽魚湯」，肥美的馬頭魚與時令海鮮透過塔吉鍋細火慢煨，直至大海的鮮美完全融入有世界三大名湯之稱的馬賽魚湯中，佐湯麵包配上塗抹法式蒜泥蛋黃醬(Rouille Sauce)的法式長棍。深研洋食多年的Ukai-tei Kaohsiung行政主廚田辺友樹(Yuki TANABE)，結合精湛法式廚藝技法並秉持UKAI「不時不食」的精神，以及美味究極的料理與款待之心，為賓客創造多元的味蕾感受。



Ukai-tei Kaohsiung 在台開幕六週年、9折優惠

而在懷石料理方面，由料理長廣瀨晉平(Shimpei HIROSE)演繹秋季的豐美味覺，譜寫颯爽節氣中鮮味與珍饈共舞的浪漫。「秋栗蒸香滿貝闕」以碩大鬆軟的阿里山產栗子與糯米飯、栗製鮮貝與刨絲板栗一同炊製而成，掀開碗蓋撲面而來的栗香，是唇齒生津的信號。「藕香萬頃開浮蕊」特選正逢產季的日本加賀縣蓮藕以泥狀包裹帆栗貝，與多種魚貝高湯、新銀杏一同在炭火爐上烘烤，萬頃藕香與貝類鮮味在心頭蕩漾。秋蟹可謂饕客一年中最引頸企盼的旬味，「大閘蟹鍋與秋蟹雜炊」以花蓮蜜筍的清甜搭配蟹高湯，完整保留大閘蟹的肉質鮮甜，最後加入山形縣輝映米熬製成的雜炊完美作結。

活動期間：11月30日前只要提前三天前預訂

活動內容：享Grill Ukai西餐、Ukai Kaiseki懷石用餐9折優惠，消費累計滿2萬5000元，還可現場獲得1次抽獎機會，抽中最大獎的幸運兒能享雙人搭乘國泰航空商務艙，到東京享用UKAI料理。

官網說明：https://www.silks-club.com/zh-tw/pages/2/0/762



Ukai-tei Kaohsiung營業資訊

餐廳地址：高雄市前鎮區中山二路199號 晶英國際行館3樓

訂席專線：07-9730122

營業時段

Ukai-tei鐵板燒

午餐：12:00 – 15:00（最後點餐13:40）

晚餐：17:30 – 22:00（最後點餐19:40）

Grill Ukai西餐/ Ukai Kaiseki懷石

午餐：12:00－15:00（最後點餐13:40）

晚餐：18:00－22:00（最後點餐19:40）

