嘉義大林有超多網美景點等著你！提到嘉義知名的觀光地區，通常會先想到阿里山、梅山這幾個深受觀光客喜愛的綠意環境，不過近年隨著「佐登妮絲城堡生技園區」的誕生，位於北邊的大林鎮人氣迅速竄升，而且境內還有不輸佐登妮絲城堡的超氣派希臘式園區「蓋婭莊園」、療癒的自然秘境「明華濕地生態園區」、好拍又免費的「拾粹院文創藝術園區」，下次來嘉義旅行時，別再陸過大林鎮，好好空出時間前往這7個美麗的打卡景點吧。



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大林鎮近年有不少觀光景點慢慢為人所知，除了名氣已經響遍全台的「佐登妮絲城堡生技園區」，還有另一座同樣浪漫滿點的希臘式宮廷「蓋婭莊園」，可以讓來訪遊客享受DIY手作體驗、美容服務，並來場浪漫的莊園下午茶時光；如果喜歡自然景點，那就不能錯過位於三疊溪一旁的「明華濕地生態園區」，這裡有木棧道、池塘等造景，秋天可觀賞落羽松、春天則有浪漫的粉紅風鈴木，不同季節來都能看到不一樣的植物，也是不少攝影師列為口袋清單的拍攝好地點。





大林必訪打卡點：GAIA MANOR 蓋婭莊園

部落客 卡夫卡愛旅行 造訪 GAIA MANOR 蓋婭莊園 說：

GAIA MANOR 蓋婭莊園將古羅馬浴池直接搬到莊園裡，在園區中打造一塊迷你羅馬浴場，以智慧女神凱旋歸來結合浴場。百花時光廊道，走進其中像是屬於植物的綠色隧道，純白門廊一層一層綿延超有意境感的...<全文介紹>



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#GAIA MANOR 蓋婭莊園

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號

電話：0910-855-206





大林必訪打卡點：佐登妮絲城堡生技園區

部落客 食在好遊趣 造訪 佐登妮絲城堡生技園區 說：

園區大門處打造兩座寬15公尺的大型景觀雕塑噴泉、高達500棵落羽松的步道，館內還有增設商場、沈浸式劇場、DIY教室以及全台最高的歐式巴洛克穹頂、最高最長的藝術廊道，再加上一共有超過19個精心設計的打卡拍照點…<全文介紹>



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#佐登妮絲城堡生技園區

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區三路15號

電話：04-2291-7296



大林必訪打卡點：老楊方城市觀光工廠

部落客 菓子の幸福週記 造訪 老楊方城市觀光工廠 說：

來到大林，不妨來老楊方城市觀光工廠走走喔！看的出來很認真經營，把品牌特色完整的呈現，更加深了對老楊方塊酥的印象，推薦給澎油們...<全文介紹>



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#老楊方城市觀光工廠

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區五路3號

電話：05-295-0520





大林必訪打卡點：拾粹院文創藝術園區

部落客 史努比&可樂娜的遊樂園 造訪 拾粹院文創藝術園區 說：

戶外的3D彩繪拍照好吸睛，走走逛逛大約20分可逛完，小小的景點建議當順遊點即可，喝杯咖啡小歇一下再出發也還不錯...<全文介紹>



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#拾粹院文創藝術園區

地址：嘉義市大林鎮大糖里大湖農場61號

電話：05)265-5600





大林必訪打卡點：明華濕地生態園區

部落客 Kellyの"異"世界 造訪 明華濕地生態園區 說：

「大林明華濕地生態園區」位於台一線三疊溪旁，占地有2.7公頃，整個園區還蠻寬廣的，除了看看景色外，還可以健走散步一下，而且開車來的話，停車也很方便。<全文介紹>



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#明華濕地生態園區（植物狀況視季節而定）

地址：嘉義縣大林鎮明華里

電話：0926-772-600





大林必訪打卡點：63公園

部落客 1817Box部落格 造訪 63公園 說：

嘉義縣大林火車站前的63小巷有著一個招牌「在63小巷裡；轉個彎換個好心情」，探身走入巷內，除了63幸福小巷的美景以外，還有隱身菜市場的63公園、由老屋重新營造的巴比松人文餐廳...<全文介紹>



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#63公園

地址：嘉義縣大林鎮中山路63巷

電話：無





大林必訪打卡點：遇見新疆文化館

部落客 Ann．榜哥．的那一刻 造訪 遇見新疆文化館 說：

「遇見新疆文化館」入館免門票也提供免費停車場及洗手間，所以遇見新疆文化館也成這陣子遊覽車最新的中繼站，讓遊客可以休憩採買東西。<全文介紹>



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#遇見新疆文化館

地址：嘉義縣大林鎮過溪里過溪587號

電話：05-295-5999

