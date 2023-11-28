2023礁溪溫泉燈花季，燈飾打卡點拍起來！礁溪冬季限定的燈花燈飾，每年都是宜蘭人的IG打卡熱點，這次「2023礁溪溫泉燈花季」即日起在礁溪溫泉廣場登場，礁溪4大燈區、5大打卡點，讓人衝宜蘭要邊泡湯、邊打卡。
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「2023礁溪溫泉燈花季」自即日起至2024年3月1日期間限定登場，特別在溫泉廣場、迎賓廣物、地景廣場、水景廣場打造專屬燈花裝飾，每天晚間18點至23點亮燈，讓人美拍打卡。其中主燈「溫泉之光」位於礁溪溫泉廣場，結合太陽、溫泉元素，打造延伸的光廊造景，還能搭配一旁「拱映蝶光」以蝴蝶造型拱門設計，IG美照就這樣拍。
除此之外，本次活動更在「地景廣場」以藤花、動物光雕打造充滿生命力的燈飾造景，在「迎賓廣場」有愛心造型、炫彩虹膜，而「水景廣場」更有層層堆疊的水母燈，同時在興農路、大義路分別設置了「海洋奇遇」燈海、以及「二龍心之樹」，打卡點一定要搜集到。
2023礁溪溫泉燈花季
活動期間：2023/11/24-2024/03/01，每日傍晚6點至11點亮燈
活動地點：礁溪溫泉廣場、迎賓廣物、地景廣場、水景廣場