門司港一日遊完美攻略看這篇！位於福岡北邊的門司港，自古以來與橫濱港、神戶港並列日本三大港，因此過去曾經是繁榮的貿易據點，至今仍然可以看到不少當時留下的歐式建築，其中JR門司港車站就是最具代表性的必訪景點，而來到門司港當然也不能錯過必吃的「燒咖哩」和「香蕉系美食」，究竟門司港一日遊該怎麼玩、怎麼吃才不虛此行，趕快跟著編輯的腳步實際吃喝玩樂一整天，下次到門司港你就知道該去哪些地方了。



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必訪景點、JR門司港車站

1914年建成的「JR門司港車站」，之所以會這麼膾炙人口，不僅因為這裡是九州車站的起點，也是日本第一座列入重要文化財的車站建築。由於建設之時正逢大正時代，所以從外觀一眼就能看出是典型的大正浪漫建築，後來自2012年起自2019年期間，花費了近7年時間重新整修，更完整重現了百年前的樣貌。





隨著2019年整修，當時JR門司港車站也進駐了餐廳與一間相當具有懷舊氛圍的星巴克，而且走進星巴克還會發現，無論是天花板、大理石吧檯、裝飾在牆上的門司港老照片等，每一處都飽含著門司港的往昔記憶，裡面的牆壁上還掛有星巴克歷年來的Logo，彷彿帶領旅客走入時空的記憶。



JR門司港車站

地址：北九州市門司区西海岸1-5-31



必訪景點、香蕉人

相信初訪門司港的人，除了會在路上隨時都聞到一股濃濃的咖哩味之外，一定也會經常看到與香蕉相關的美食與藝術裝置！這是因為在日治時期，台灣的香蕉會經由基隆港送往門司港，所以當年門司港地帶可說是日本少有的「香蕉富翁」，而延續這個特色，門司港不僅到現在還有許多香蕉美食，甚至港口附近的廣場還有超知名的2座逗趣「香蕉人」雕像，可說是門司港人氣最高的地標。





必訪景點、藍翼門司吊橋

在香蕉人的雕像附近，還有一個典雅的畫框靜靜佇立在一旁，仔細一看會發現畫框當中的景色，正是遠方全長108公尺的「藍翼門司吊橋」。這座吊橋是全日本唯一的步行者專用吊橋，由於設計成可動式，因此一天會有6次以60度的角度張開，有如打開的翅膀，如果運氣好的話，還可以拍到在畫框裡張開的藍翼門司吊橋喔。





必訪景點、九州鐵道紀念館

說到日本最多特色主題列車的地區，內行人第一時間絕對會先想到九州！從JR門司港車站徒步3分鐘就能抵達的「九州鐵道紀念館」，當然是鐵道迷不能錯過的熱門景點，一進入館內就會先看到一台仿明治時期的木造火車車廂，以及當時販售火車便當的場景。





還有身歷其境的「駕駛模擬體驗」、超大型的「鐵路模型展示台」，以及九州鐵道和列車一路以來的歷史故事、列車Logo與零件，讓列車迷可以透過豐富的資料與物品，細細了解九州鐵路史。





九州鐵道紀念館的戶外還特別打造了一座迷你的鐵路公園，只要300日圓，就能搭乘可愛迷你版的由布院之森、音速號列車等人氣車種，在公園裡慢慢繞行一圈，是很受小朋友歡迎的遊樂設施。





九州鐵道紀念館還有一處宛如月台的車輛展示場，這裡一共有9輛曾經行駛於九州各地鐵道的人氣名車，一字排開相當壯觀，像是日本第一型的臥鋪列車「月光號」、C59型蒸氣列車、日本國鐵9600型蒸汽列車等，其中有4輛還可以參觀車內，讓鐵道迷流連忘返。



九州鐵道紀念館

地址：北九州市門司区清滝2丁目3-29

營業時間：09:00〜17:00

門票：成人（高中以上）300日圓、4歲〜國中生150日圓





必訪景點、關門海峽博物館

從門司港出發只需搭船10分鐘跨越關門海峽，就能直接抵達日本本州的山口縣，而屬於體驗型的「關門海峽博物館」，就是介紹關門海峽一路以來的歷史背景。





進入館內後，不僅可以在貫穿2至4樓的帆型螢幕上飽覽關門海峽的魅力，位於5樓的觀景台還可以看到270度超美的夕陽與海景，如果有時間的話還可以到4樓的咖啡廳度過一個悠閒的下午茶時光。





而關門海峽博物館的1樓與2樓為免費開放區域，這裡被統稱為「海峽懷舊通」，不只仿造了大正時代的街景，還以人物雕像重現了門司港路邊叫賣香蕉的場景，2樓更設有「香蕉資料館」，帶領遊客們體會當初門司港香蕉貿易的繁榮盛況。



關門海峽博物館

地址：福岡縣北九州市門司區西海岸一丁目3番3號

營業時間：09:00～17:00





必訪景點、門司港懷舊展望室

入夜之後則推薦一定要來到「門司港懷舊展望室」，從103公尺高處俯瞰關門海峽與門司港街景，品味北九州夜景的超強魅力！門司港懷舊展望室位於大樓的31樓，不光是能夠一眼望穿關門海峽、看到本州的山口縣下關市風景，還能看到傳說級的一流劍客宮本武藏和佐佐木小次郎決鬥時的嚴流島，就算是白天來賞景，也能享受到不同夜晚的遼闊景色。





門司港懷舊展望室自早上10點開放至晚間10點，到了每晚8點左右，室內的照明就會悄悄調暗，這裡還有可以自費點購的飲料區，讓來訪的情侶遊客們能夠完全沉浸在浪漫的夜景約會之中。



門司港懷舊展望室

地址：北九州市門司区東港町1-32

營業時間：10:00〜22:00 (最終入館21:30)

門票：成人（高中以上）300日圓、國中生與小學生150日圓





必吃美食、舊門司三井俱樂部燒咖哩

門司港最有名的食物，就不得不提到「燒咖哩」，以前門司港是繁榮的貿易港口，所以從國外也傳來許多異國料理，據說燒咖哩的誕生，是因為1950年代有一位咖啡店的店員，將沒吃完的咖哩加上起司後放進烤爐，意外變成一道美味的餐點，久而久之就變成一道料理，而且經過不同店家的創意打造，現在門司港也發展出各式口味的燒咖哩，甚至當地還成立了「門司港燒咖哩俱樂部」。





身為百年古蹟的「舊門司三井俱樂部」，不只在1920年代是三井物產作為社交使用的接待大宅，就連超知名的科學家愛因斯坦都來這裡住宿過，如今這棟洋房建築的一樓也成為專賣燒咖哩的餐廳，由於實在太過搶手，所以用餐前務必要事先預約。來到這裡必點的就是招牌的「海鮮燒咖哩」，除了有讓起司控嗨爆的大量焗烤起司、大蝦、貝類，還加入了香蕉提味，甜鹹參半的口感相當濃郁，來到這裡務必要品嚐看看。



舊門司三井俱樂部

地址：北九州市門司區港町7-1

營業時間：9:00～17:00





必吃美食、TERUYO’s BANANA JUICE

門司港附近有一間隱藏在巷弄的超夯香蕉汁專賣店「TERUYO’s BANANA JUICE」，這間店的Logo上有個真有其人的高齡老奶奶「TERUYO」，如果運氣好的話，還會碰到TERUYO奶奶親自顧店喔！聽說TERUYO奶奶的個性相當開朗，並與丈夫共同育有7個小孩，而她以一手好功力，沒有使用任何的糖和香料，只用熟透的香蕉、冰與牛奶（也可改為豆漿）就調製出超美味的香蕉果昔，成為當地超人氣的飲品甜點店，而且還會根據季節推出限定版的「香蕉芒果奶昔」或是「香蕉草莓奶昔」。



TERUYO’s BANANA JUICE

地址：福岡県北九州市門司区栄町7-5





必吃美食、三宜樓茶寮KAITO

1931年建造完成的三宜樓，至今已歷經了將近一世紀的風華，是目前全九州最大的3層樓木造料亭，而當年三宜樓是各大企業或銀行業的熱門接待場所，有不少名人都曾造訪過這間料亭，但隨著門司港的貿易盛況逐漸沒落，不得已停業近半世紀，後來於當地居民的資金募款之下，得以在2014年修建完畢後重新營業。



建築1樓設有三宜樓當年的交誼廳與歷史資料，還有展演舞蹈及能劇的100張塌塌米和式空間，館內還有專門提供精緻河豚會席料理的「三宜樓茶寮KAITO」，必須事先預約才能嚐到這些超級美味的餐點，不僅料理方法多元，而且價格相當合理，整個套餐吃下來會非常飽足。





以一套11,000日圓的套餐來說，除了較常見的河豚生魚片之外，還能夠品嚐到「河豚皮凍、河豚白子湯、涼拌河豚、炸河豚、烤河豚、河豚火鍋、河豚雜炊」等超多手法料理的河豚肉，其中外酥內嫩的「炸河豚肉」以及加了蛋花與白飯熬煮的「河豚雜炊」，是絕對要品嚐的特級佳餚，曾吃過的人都大讚不已。



三宜楼茶寮KAITO

地址：北九州市門司区清滝3丁目6-8

電話：093-321-2651（採預約制）

咖啡廳營業時間：11:00～16:00（最後點餐15:30）

餐廳營業時間：11:30～15:00（最後點餐14:30）、17:00～21:00（最後點餐20:30）

公休日：每週一（若碰到國定假日會營業）

