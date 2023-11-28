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布丁控真的愛！大武山牧場「濃厚雞蛋布丁」一口就停不下來，AA 級好蛋製成、必吃布丁清單。

2023-11-28 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：大武山牧場 人氣：1,193
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編輯 李維唐

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對於布丁控來說，好吃的布丁、蛋蛋很重要，一定要夠香、夠濃，如果再帶一點焦糖味，那就是一個完美到不行的布丁了。而為了讓布丁可以在家，就能簡單品嚐到好吃的布丁，大武山牧場「濃厚雞蛋布丁」、每一口都讓人有幸福的感覺，吃一口就停不下來。

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大武山牧場 濃厚雞蛋布丁 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

大武山牧場「濃厚雞蛋布丁」耗時一年研發，以傳統工法製作，慢火蒸煮，將AA級雞蛋的濃醇蛋香與布丁細緻綿密口感完美呈現，淋上手工熬煮焦糖，一口幸福入魂。同時，大武山的布丁百分之百採用牧場直送、從源頭把關飼養品質、經過十四道洗選層層考驗後脫穎而出的新鮮雞蛋。
大武山牧場 濃厚雞蛋布丁 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

大武山表示，一顆顆飽滿圓滑的完美好蛋，是成就美味布丁的靈魂主角。鮮嫩高挺的蛋黃造就綿密香濃口感，濃稠的蛋白則讓布丁扎實不軟爛，不含咖啡因、無需額外添加化學凝固劑，最純粹的雞蛋布丁就是這個滋味、是讓人吃一口就會喜歡的味道。
大武山牧場 濃厚雞蛋布丁/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

除了雞蛋之外，嚴選來自日本北海道全程低溫空運來台的十勝奶霜，北海道香醇的生乳風味富含濃濃奶香，口感卻如白雪般輕盈細緻無負擔，雞蛋與奶霜的黃金比例，讓人第一口就驚艷。接著搭配布丁底層如絲綢般光滑的焦糖液，帶點稠度、微苦的焦香，與蛋香、奶香完美融合，剛剛好的苦中帶甜超級對味。
大武山牧場 濃厚雞蛋布丁 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

並且有別於一般烤布，大武山牧場「濃厚雞蛋布丁」特別採用「水浴法」製程，將布丁隔水細火慢煮，在時間的淬煉下成就出一顆顆細緻柔滑的黃嫩布丁，吃下的每一口都能嚐到雞蛋布丁本體剛剛好的扎實與綿密口感，保證一口幸福入魂！推薦第一口先吃單純的布丁本體，感受蛋奶香氣，第二口再挖到底沾上焦糖，品嚐各個層次的美味風味。
大武山牧場 濃厚雞蛋布丁/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
大武山牧場 濃厚雞蛋布丁/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載


 

 

 


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販售通路：https://dan-loo.tw/pudding-pr (官網)
預購日：12/1-12/10 開放預購，12/13依序出貨
 

大武山牧場 濃厚雞蛋布丁優惠

預購優惠：12月1日起至12月10日
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