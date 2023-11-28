好吃的甜點「奶」一定是關鍵，為了讓甜點可以更好吃，小農鮮乳崙背鮮乳攜手來發咖啡（三峽店）、獅子甜點、MISSＶ，三間知名人氣甜點店，合作推出期間限定聯名甜點。以崙背鮮乳所製作的限量甜點、麵包、飲品，搶攻甜點控必吃清單。
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其中，來發咖啡三峽店與崙背鮮乳推出的12月專屬限量聯名商品，包含了有三峽蜜香蜂蜜鮮奶茶、崙背茶卡布、崙背憲生、布丁燒等甜點。其中，三峽蜜香蜂蜜鮮奶茶，使用三峽在地茶葉蜜香紅茶，搭配三峽小農蜂蜜，加入崙背鮮奶，鮮甜奶香融合出一杯很在地風味的蜜香鮮奶茶。
此外，喜歡歐風甜點的人，對於北市中山區由比利時籍Ollivier（歐利維耶）主理的超人氣「獅子甜點」一定不陌生。而獅子甜點與崙背鮮乳推出的12月專屬限量聯名商品，包含了蘭姆酒葡萄乾肉桂布丁麵包、草莓牛奶嘉年華、檸檬脆片牛奶蛋糕、法式鹹派，以及比利時巧克力牛奶飲品。
其中，蘭姆酒葡萄乾肉桂布丁麵包，源自於歐洲人喜歡以新鮮的麵包開啟一天，也會將吃不完的麵包用手撕成小片加上牛奶、雞蛋再製成布丁麵包。因為12月到了，為了帶入耶誕節慶氛圍，這款布丁麵包會再加入肉桂黑糖、蘭姆酒葡萄乾，以及崙背鮮乳，烘烤出充幸福、感恩的麵包。
最後，超人氣「MISSＶ」與崙背鮮乳推出的12月專屬限量聯名商品，包含了崙背鮮乳皇后吐司、海鹽鮮奶餐包，以及崙背小農鮮乳熱可可、崙背莓果小農鮮乳、崙背小農鮮乳拿鐵３款飲品。其中，崙背鮮乳皇后吐司不加一滴水和皇冠造型是它的特色，湯種麵團中加入了崙背鮮乳，組織柔軟之外，口感清爽且彈性十足，尾韻還帶著些許的甜味。
來發咖啡（三峽店）
聯名商品：三峽蜜香蜂蜜鮮奶茶、崙背茶卡布、崙背憲生、布丁燒
地址：新北市三峽區國光街73號
電話：02-2673-6749
獅子甜點
聯名商品：蘭姆酒葡萄乾肉桂布丁麵包、草莓牛奶嘉年華、檸檬脆片牛奶蛋糕、法式鹹派，以及比利時巧克力牛奶飲品
地址：台北市中山區中山北路二段115巷3弄23號
電話：02-2531-8931
MISSＶ
聯名商品：崙背鮮乳皇后吐司、海鹽鮮奶餐包，以及崙背小農鮮乳熱可可、崙背莓果小農鮮乳、崙背小農鮮乳拿鐵３款飲品
地址：台北市大同區赤峰街49巷22號1樓
電話：02-2559-7391