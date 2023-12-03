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寶可夢粉絲別再錯過了！日本超懷舊「寶可夢像素巧克力」全新回歸，「雷屬性、粉紅系寶可夢」鐵盒領軍開搶，鐵粉吃的就是童年回憶。

2023-12-03 文字：編輯 林奕如 綜合報導 人氣：732
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編輯 林奕如

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寶可夢粉絲今年別再錯過了！日本老字號巧克力品牌「Mary’s Chocolate」多次與寶可夢合作，只要到了每年年底，就會搶快推出多款懷舊像素風格的「寶可夢鐵盒巧克力」，讓大家在隔年情人節可以送給心儀的對象，而今年當然也不例外推出新品，讓寶可夢大師又多了好幾款必須要入手的甜點。

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▲圖片來源／Mary’s Chocolate

1950年在東京創業的老字號甜點品牌「Mary’s Chocolate」，一直以來都是以巧克力為招牌商品，更是開始帶動日本當地「情人節送巧克力」這項特殊文化的重要推手。Mary’s Chocolate多次和寶可夢合作，2021年與2022年底都曾推出過「像素風格」寶可夢鐵盒巧克力，由於這些圖案實在太過懷舊復古，讓不少人聯想到童年時期玩寶可夢遊戲的回憶，成功引起寶可夢粉絲瘋狂搶買，因此今年宣布再度強勢回歸，推出全新造型的鐵盒和巧克力，共同進攻寶可夢大師的荷包。
▲圖片來源／Mary’s Chocolate

預計在2023年12月底販售的「寶可夢巧克力」共推出8款不同的包裝與內容物，有別於去年的「進化主題」，今年的鐵和圖案則是以「屬性」作為分類，例如「電屬性寶可夢巧克力」會有皮卡丘、雷丘、雷伊布、霹靂電球、小磁怪等角色，「水屬性寶可夢巧克力」則有傑尼龜、水伊布、可達鴨、海星星、呆殼獸。其中有一款綜合12入的鐵盒巧克力，上面一口氣印了皮卡丘、伊布、卡比獸、妙蛙種子、快龍等各屬性的人氣角色，身為資深的寶可夢大師，這款推薦一定要快速入手。
▲圖片來源／Mary’s Chocolate

比較特別的是，這次還將「粉色系寶可夢巧克力」的包裝打造成像鉛筆盒一般的粉紅色長方型鐵盒，上面印有超萌的胖丁、吉利蛋、呆呆獸、夢幻和皮皮，一打開盒子就有5顆超級少女系的粉紅色巧克力在眼前，讓人根本捨不得吃；最後還有一款以收納包造型包裝的「進化巧克力」，正反面分別印了皮卡丘、妙蛙種子、傑尼龜、胖丁、喵喵等角色進化前後的圖案，裡面有數個3款不同圖案的獨立包裝巧克力，當成人情巧克力分送給公司同事和朋友也相當合適。
▲圖片來源／Mary’s Chocolate




 

2023寶可夢meets Mary’s Chocolate

販售日期：2023年12月26日起
販售地點：Mary’s Chocolate官網、日本全國百貨公司（2024年1月中販售）
價格：
寶可夢屬性鐵盒巧克力（電／火／水／草）：各1,296日圓／6入
特殊版寶可夢鐵盒巧克力：1,512日圓／6入
寶可夢綜合屬性鐵盒巧克力：2,376日圓／12入
粉色系寶可夢鐵盒巧克力：1,296日圓／6入
寶可夢進化收納包巧克力：1,760日圓

 

 

 

 

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