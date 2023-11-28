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老媽最愛的欣葉出新菜！NAGOMI和食饗宴「24道日本年菜餐盒」預約再送兩瓶紅白酒，加碼看日本蕎麥麵大師快閃欣葉SHABU SHABU。

2023-11-28 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：NAGOMI和食饗宴、欣葉SHABU SHABU 人氣：619
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

老媽最愛的欣葉又出新菜了！無論是台菜、日料吃到飽還是涮涮鍋，只要是欣葉旗下的就一定是饕客的最愛。這次推出年度快閃新菜，力邀日本東京百年老店坐鎮在欣葉SHABU SHABU，而NAGOMI和食饗宴則是針對日本新年必吃御節料理推出24道正宗和食，熱愛日本美食的饕客可以大飽口福。



再度邀請東京淺草百年老店「駒形どぜう」第六代家主 渡邊孝之來台，於12/8、12/9晚餐在欣葉SHABU SHABU推出預約制「欣葉手打蕎麥麵會」。由職人親手製作道地的「二八手打蕎麥麵」，並和欣葉料理長共同推出「蕎麥麵懷石會席餐宴」。精選黑鮪魚、真鯛、紅甘等秋冬旬魚，以及磯煮南非鮑魚、酥炸大尾明蝦天婦羅、鹽燒嫩煎Prime霜降沙朗牛等搭配，是饕客每年必嚐的饗宴。



此外，提倡和食文化的「NAGOMI和食饗宴」也推出富貴長壽的御節料理，對於日本人而年，「新年」就是最重要的日子，「御節料理」便是正月必吃年菜。今年NAGOMI推出「辰の和•二段御重」，以「淺漬、酒浸、燒炙、旨煮、鮮炊」等繁複烹飪手法，呈現出日本祈福料理。


有象徵長壽之意的以出汁浸煮的日本對蝦、隱喻七福神中的財神大黑天的「澳洲大黑鮑魚」等，24道料理於即日起開放預購，每套12,800元，於12月31日當天至門市領取。若於12月25日前完成預購再搭贈瑪麗亞莊園「精選白蘇維翁白酒」、義大利若林酒廠「若林亞斯堤氣泡酒」各一瓶。

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欣葉SHABU SHABU 手打蕎麥麵會

活動時間：12月8日、9日晚餐時段
活動地點：欣葉SHABU SHABU
活動內容：10品的懷石會席，每人享用價2,680(含入場費)，每場限量35人，需提前報名。
 

NAGOMI和食饗宴 日本年菜「辰の和 • 二段御重」

售價：每套12,800元，即日起限量40套，12月31日提貨，需提前預約、售完為止。

 

 

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