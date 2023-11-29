麻辣花生醬炸雞堡吃起來！超人氣辣醬「黃飛紅」這次正式在台灣推出新品「麻辣花生醬」，並且首波攜手IG超夯「週末炸雞俱樂部」，推出聯名版「麻辣花生醬啤酒、麻辣花生醬炸雞堡」在台北信義區限定開賣，辣辣控一定要手刀先嚐鮮。
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辣醬品牌「黃飛紅」為了慶祝首次在台灣開賣，推出超涮嘴「黃飛紅麻辣花生醬」，主打微微麻、小小辣風味，還有花生仁的顆粒感，讓人無論是做料理、當成拌麵醬、當火鍋沾醬，或者是作為吐司麵包、貝果、饅頭的抹醬，讓辣辣控吃起來超涮嘴。
除了看以買辣醬回家自己DIY之外，「黃飛紅麻辣花生醬」更特別攜手台北超夯「週末炸雞俱樂部」，推出期間限定新品「黃飛紅麻辣花生醬炸雞堡」，使用3公分厚的雞腿肉，抹上厚厚一層的「黃飛紅麻辣花生醬」。此外還有靈魂飲品「麻辣花生醬奶油啤酒」，將辣醬經過兩次細篩工序，篩掉花生顆粒，打造獨門「黃飛紅麻辣花生醬鮮奶油」，鋪在啤酒上增添風味層次，一起品嚐更能享受到雙重麻辣花生醬療癒宵夜組合。
黃飛紅麻辣花生醬
販售通路：https://walkr.tw/XG5h7xyZ
黃飛紅Ｘ週末炸雞俱樂部 聯名活動資訊
活動地點：週末炸雞俱樂部（台北市基隆路二段 74 號）
活動時間：2023/11/30-12/24（營業時間為週四到週日）
聯名商品：
黃飛紅麻辣花生醬炸雞堡：380元
黃飛紅麻辣花生醬奶油啤酒：280元
黃飛紅麻辣双飛（炸雞堡+啤酒）：640元