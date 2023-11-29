誰說中餐廳沒有年輕人吃、誰說國賓中餐廳的老味道只有長輩才懂。國賓中餐廳自搬到遼寧街之後，就成為了許多年輕人頂級中菜的必吃清單。不論是想要品嚐最頂級精緻粵菜料理，還是一口就入魂的川菜料理，國賓中餐廳結合兩大菜系、一次滿足老饕吃貨所有需求。



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其中，必吃四川的家常菜色「小蔥豆腐」，主廚稍加改良，使用口感較紮實的板豆腐，呈現自然有光澤的乳白色，由於有經過壓水的步驟，因此容易塑型，在料理上也能有較多變化。另外主廚也將青蔥與韭菜依比例混和，打製成泥狀並稍加調味後，夾一層在豆腐中間，頂部再鋪一層。入口清爽且富有香氣，在品嚐麻香川菜後吃一口能完全去辣解膩。





同時，被評為最搶手的開胃小菜「椒麻鳳爪」，廚特別調製出帶有獨特的香氣的醬汁，並將去骨鳳爪浸泡，勾勒出整體椒麻風味。整道菜視覺呈現清淡風味，但脆嫩可口的鳳爪入口卻香氣滿溢、十分入味，麻辣香氣繚繞口中。





當然，不能錯過辛香濃郁的「饞嘴牛肉乾」，選用美國進口無骨牛小排部位，以八角、肉桂、丁香等香料慢燉入味後切成條狀，慢燉入味，再以刀口椒、孜然粉等調味料拌勻，紅油更添香氣，外酥內嫩、層次豐富的辛香川味在味蕾中流竄，口感豐富讓人意猶未盡。



還有會讓人一口接著一口的「乾鍋花椰菜」將紅辣椒片與蒜片以小火煸香，並與川燙過的花椰菜與特調醬汁微微燜煮後快速翻炒，保有脆嫩口感的花椰菜味道鹹香帶辣，非常下飯。





大菜一定要吃國賓的掛爐烤鴨，選用約5斤重、肉嫩皮厚的上等宜蘭櫻桃鴨，以傳統明爐懸掛烘烤方式，遵循古法製作，先把處理乾淨的鴨子充氣，由腋下取出內臟再充氣，使皮肉分離後，將鴨子掛起，淋上沸水使鴨皮緊繃，塗抹麥芽糖水數次上色，再吊掛至乾燥增加鴨皮脆度，烘烤前再塗一次糖水，烤至皮色紅潤香脆，最後打亮鴨皮。



烤好的鴨出爐時，整隻呈現勻稱的金黃色澤，油亮圓鼓、飽滿肥碩。廚師於桌邊進行片鴨服務，第一刀下去時，鴨內蒸氣、熱氣、與香氣於空氣中滿佈，將切下的香脆鴨皮加上蔥與甜麵醬以溫熱有嚼勁的春捲皮包裹，感受鴨皮的酥香潤口，亦可加上肉質細嫩的鴨肉一起品嚐，口感更添豐富。





還有經典必吃的「龍蝦泡飯」先用清水沖洗飯粒的黏性膠質，再以210度油溫炸煮，使飯粒Q彈爽脆，另外再以大火熬煮龍蝦、干貝、鯽魚、活蝦、芹菜、洋蔥、胡蘿蔔和蕃茄，使鮮美湯頭呈現橘紅色，經過12道繁複工序，饕客一口即能飽嚐海鮮的多重美味。





國賓中餐廳

當然，還有讓人吃一次就忘不了的「杏仁豆腐」以特殊比例的南杏及北杏混合研磨手工炒製而成，定型後切成長條塊狀，搭配微酸的水果與甜湯，口感滑順嫩Q還帶有杏仁獨特的奶甜香，是許多饕客與海內外賓客必點的餐後甜點。

電話：02-2536-2370或02-2100-2100分機2383或2385

地址：台北市遼寧街177號2F



國賓中餐廳必吃推薦

小蔥豆腐、椒麻鳳爪、雙刀耳片、掛爐烤鴨、龍蝦泡飯、饞嘴牛肉乾、乾鍋花椰菜、杏仁豆腐