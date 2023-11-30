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圓山站也有聖誕市集！有趣市集「矮人小鎮過聖誕」超過70家快閃圓山花博，2天限定逛起來。

2023-11-30 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：有趣市集 人氣：2,342
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

圓山站聖誕市集登場！最會打造特色主題市集的有趣市集，在最浪漫的聖誕月中當然也不缺席，以「矮人小鎮過聖誕」為主題的聖誕市集，將於12/9、12/10兩天快閃圓山花博花海廣場，從美食餐車到文創手作小物等超過70家品牌進駐，只要搭乘捷運至圓山站就能逛。



今年有趣市集將北歐神話中的「聖誕矮人Nisse」作為主角，矮小的身材留著長長的白鬍子，再戴著錐形針織帽的可愛模樣，相傳每到聖誕節聖誕矮人便會製作禮物送給孩子們，是平安、健康和幸福的象徵。這次「矮人小鎮過聖誕」力邀超過60家攤販、10台美食餐車齊聚，包括超牽絲療癒的Her呷雞蛋糕、古早味台式甜點明宏拔絲地瓜、IG必拍的H_H吉拿棒等，滿滿的人氣美食揪大家週末來放空。



此外，現場也有許多文創手作小物，就等大家前去挖寶、買一個獨一無二的手作商品。還重磅請到UNIQLO及王國紀元於現場進行遊戲互動，以及聖誕花圈手作課程及聖誕矮人走秀大賽等活動。並攜手「MIDLIGHT」節慶布置團隊打造具有濃濃過節氛圍的矮人聖誕小鎮，在週末假期中帶給大家新的放鬆去處。

推薦閱讀：歐洲聖誕市集快閃台北！4天限定「歐洲聖誕市集」插旗香堤大道，美食、音樂秀超過50攤打造台北最嗨聖誕趴。



 

有趣市集 矮人小鎮過聖誕 活動資訊

活動日期：
2023/12/09 (六) 11:00 - 晚間22:00
2023/12/10 (日) 11:00 - 晚間20:00 
活動地點：圓山花博花海廣場（台北市中山區玉門街1號，圓山捷運站1號出口）
 

聖誕小矮人走秀大賽

報名趣：https://forms.gle/92nTn7KcZM1THQSj9
參賽規則：
1、報名費 $100 ｜參加即獲參賽小禮
2、限定10歲以下參加
3、以『聖誕小矮人』主題來延伸變化，發揮創意
4、參加者須自備演出服裝、道具 

獎品：
最佳人氣獎-獎品：Uniqlo-系列商品
最浮誇獎-獎品：樂高LEGO-聖誕系列
最有趣獎-獎品：價值約$1,000神秘小禮

 

 

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