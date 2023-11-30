龜記新品桂圓系列、新配料Q角喝起來！手搖杯「龜記」這次冬季限定推出療癒系「冬藏 桂圓系列」，以及全新配料「Q角」鎖定咀嚼控新歡。除此之外，更與購物平台攜手推出限定活動，有機會抽中購物金、或是一人獨享「100杯龜記免費喝」讓飲料控手刀喝起來。



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龜記冬季新品「冬藏 桂圓系列」主打療癒、暖心的飲品，其中包含經典喝法「薑汁桂圓、桂圓紅棗茶」讓人一喝就暖胃，還有桂圓加茶底的喝法「桂圓翡翠、桂圓紅萱、桂圓奶茶」以桂圓加入綠茶、紅茶、奶茶，12/1起正式開賣，讓飲料控天天喝不膩。





除此之外，龜記本次與台灣影集「美食無間」合作，融合美食與警匪動作的主題為靈感，推出全新手搖杯配料「Q角」，外觀半透明、晶瑩剔透狀，咬起來是Q彈口感。龜記表示本次新配料「Q角」12/1起採期間限定供應，一份15元，讓飲料控、咀嚼控搶先朝聖。







新品優惠的部分，龜記攜手Yahoo奇摩購物中心，12/1起在龜記買任一杯桂圓系列飲品，就送Yahoo購物X龜記茗品「丫虎刮刮樂」一張，獎項包含Yahoo奇摩購物中心全站折價券、多種流行品牌折價券，張張有獎。同時，在Yahoo奇摩購物中心或Yahoo奇摩拍賣任一平台，訂單金額滿1元(含)以上，即可登記抽「龜記獨享100杯」，讓粉絲們邊買邊喝。





龜記新品 冬藏桂圓系列

上市日期：2023/12/01起

品項及價格：

薑汁桂圓：55元

桂圓紅棗茶：55元

桂圓翡翠：55元(百貨店59元)

桂圓紅萱：59元(百貨店65元)

桂圓奶茶：60元(百貨店65元)

配料Q角：15元/份



龜記XYahoo購物 優惠活動

活動期間：2023/12/01-12/12

活動內容：

1、活動期間於 Yahoo奇摩購物中心 / Yahoo奇摩拍賣 任一平台，訂單金額滿 1 元（含）以上，即可登記抽龜記獨享100杯，共15名（每名得獎者將獲得100張龜記茗品飲品兌換券）。



2、至龜記全台門市購買桂圓系列飲品（包含薑汁桂圓、桂圓紅棗茶、桂圓翡翠、桂圓紅萱、桂圓奶茶），即可獲得限量發送之丫虎刮刮卡乙張（限現場購買，外送平台消費皆不配合活動）。



詳細活動規範及供應情形，依 龜記、 Yahoo購物 官方公告為準。