為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
  • 商家會員登入
  • 註冊
> 最新文章 > 美食 > 森永爆漿奶香包復活了！日本全家「森永奶香鬆餅包子」爆漿回歸，官方傳授「奶香炸雞鬆餅堡」獨家邪惡吃法，吃到舔手都戒不掉。

森永爆漿奶香包復活了！日本全家「森永奶香鬆餅包子」爆漿回歸，官方傳授「奶香炸雞鬆餅堡」獨家邪惡吃法，吃到舔手都戒不掉。

2023-12-10 文字：編輯 林奕如 綜合報導 圖片：株式会社ファミリーマート 人氣：942
share
編輯 林奕如

編輯 林奕如

甜點控大口咬爆！日本甜點大廠「森永製菓」不僅推出各地限定口味的森永牛奶糖，旗下也販售多種形式的甜點或跨界聯名，只要一上市都讓螞蟻人趨之若鶩。2021年首次在日本全家登場的「森永奶香鬆餅包子」，在當年立刻引起相當熱烈的買氣，現在只要到了冬天就會限定回歸，而2023年也從11月底再度爆漿登場，今年更是改良了外皮的配方，身為森永粉絲的甜點控，近期到日本遊玩時千萬別錯過這波超強冬季甜品喔。

推薦閱讀：爆濃巧克力衝超商搶！日本全家「3款極濃系巧克力甜點」人氣登場，超邪惡「濃巧克力年輪捲、巧克力閃電泡芙」螞蟻人吃過戒不掉。
▲圖片來源／株式会社ファミリーマート

由森永製菓監製的「森永奶香鬆餅包子」，其實是一款外型類似鬆餅的中式熱包子，首次在日本全家便利商店登場時，還特別選在2021年的1月25日（鬆餅日），由於內餡使用了濃濃的奶油與森永鬆餅糖漿，在冬天裡吃起來讓人特別容易唰嘴，所以當時深受日本民眾好評，甚至還掀起一股搶買熱潮，因此後來連續幾年都得以強勢回歸。
▲圖片來源／株式会社ファミリーマート

這次「森永奶香鬆餅包子」特別調整了配方，在包子外皮的原料當中提升了蛋黃比例，讓整體吃起來更蓬鬆濕潤、更像鬆餅的口感，而且原本每年都固定在1月的鬆餅日發售，這次會挑在11月底搶先回歸，是因為森永收到許多網友的熱烈回應，希望能夠提早到初冬就能享受到這款神級甜點，所以才改為11月就開始販售。
▲圖片來源／株式会社ファミリーマート

除此之外，日本全家便利商店還分享了數種不一樣的美味吃法，像是把2、3個森永奶香鬆餅包子層層堆疊，加上鮮奶油、草莓果肉與果醬之後，就會變成咖啡廳經常能看到的「草莓奶油鬆餅」；其中意外最受歡迎的組合方式，竟然是直接把奶香鬆餅包子對半橫切，塞入日本全家的當紅炸雞排，成為「奶香炸雞鬆餅堡」，甜鹹交織的邪惡口感，讓人試過一次就上癮。
▲圖片來源／株式会社ファミリーマート


 

日本全家便利商店 森永奶香鬆餅包子

開賣日期：2023年11月28日
販售地點：日本全國全家便利商店
售價：170日圓

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#日本
morechevron_right
文章關鍵字
日本 日本全國 全家便利商店 日本全家 more
延伸閱讀

爆濃巧克力衝超商搶！日本全家「3款極濃系巧克力甜點」人氣登場，超邪惡「濃巧克力年輪捲、巧克力閃電泡芙」螞蟻人吃過戒不掉。

 編輯 林奕如

日本社群最療癒角色「Chiikawa」化身冰涼Q彈車輪餅，8款療癒圖案Ｘ奶油風味的獨家車輪餅日本全家限定販售。

 特派員 Trish

【台南 中西區】巷仔內的質感手沖萬萬One One Coffee 必點大人系提拉米蘇

 我是艾兒比！！
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 林奕如

編輯 林奕如
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 林奕如最新文章

morechevron_right

COUPON

衝日本超划算! 0點換~日本東京銀座 樂天免稅店優惠券

九州獨家0點換~ 札幌藥妝福岡店優惠券 (近海鷹希爾頓飯店/福岡巨蛋)

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up