甜點控大口咬爆！日本甜點大廠「森永製菓」不僅推出各地限定口味的森永牛奶糖，旗下也販售多種形式的甜點或跨界聯名，只要一上市都讓螞蟻人趨之若鶩。2021年首次在日本全家登場的「森永奶香鬆餅包子」，在當年立刻引起相當熱烈的買氣，現在只要到了冬天就會限定回歸，而2023年也從11月底再度爆漿登場，今年更是改良了外皮的配方，身為森永粉絲的甜點控，近期到日本遊玩時千萬別錯過這波超強冬季甜品喔。
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▲圖片來源／株式会社ファミリーマート
由森永製菓監製的「森永奶香鬆餅包子」，其實是一款外型類似鬆餅的中式熱包子，首次在日本全家便利商店登場時，還特別選在2021年的1月25日（鬆餅日），由於內餡使用了濃濃的奶油與森永鬆餅糖漿，在冬天裡吃起來讓人特別容易唰嘴，所以當時深受日本民眾好評，甚至還掀起一股搶買熱潮，因此後來連續幾年都得以強勢回歸。
▲圖片來源／株式会社ファミリーマート
這次「森永奶香鬆餅包子」特別調整了配方，在包子外皮的原料當中提升了蛋黃比例，讓整體吃起來更蓬鬆濕潤、更像鬆餅的口感，而且原本每年都固定在1月的鬆餅日發售，這次會挑在11月底搶先回歸，是因為森永收到許多網友的熱烈回應，希望能夠提早到初冬就能享受到這款神級甜點，所以才改為11月就開始販售。
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除此之外，日本全家便利商店還分享了數種不一樣的美味吃法，像是把2、3個森永奶香鬆餅包子層層堆疊，加上鮮奶油、草莓果肉與果醬之後，就會變成咖啡廳經常能看到的「草莓奶油鬆餅」；其中意外最受歡迎的組合方式，竟然是直接把奶香鬆餅包子對半橫切，塞入日本全家的當紅炸雞排，成為「奶香炸雞鬆餅堡」，甜鹹交織的邪惡口感，讓人試過一次就上癮。
▲圖片來源／株式会社ファミリーマート
日本全家便利商店 森永奶香鬆餅包子
開賣日期：2023年11月28日
販售地點：日本全國全家便利商店
售價：170日圓