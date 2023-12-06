魔女之谷確定開幕日了！日本名古屋「吉卜力公園」自2022年11月1日開幕後，就不斷湧入來自世界各地的吉卜力粉絲朝聖，這座集結了吉卜力經典動畫「龍貓」、「天空之城」、「神隱少女」的大型公園，已有4大區域都已經正式開放對外參觀，作為壓軸的「魔女之谷」區域也確定在2024年3月16日開幕，官方近期還釋出更多實景照片，迫不及待的粉絲們，趕快一起搶先看魔女之谷究竟有哪些值得一逛的亮點。



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▲圖片來源／株式会社ジブリパーク



魔女之谷以吉卜力3大魔幻作品所打造

吉卜力公園自2022年11月1日正式開園之後，人潮水洩不通的場景，讓不少還沒到訪過的網友也印象深刻，而吉卜力公園將園內劃分為5個區域，作為壓軸的「魔女之谷」區域則是確定在2024年3月16日與吉卜力的粉絲們見面。「魔女之谷」將以宮崎駿作品當中3部最具有魔力元素的動畫「魔女宅急便」、「霍爾的移動城堡」與「安雅與魔女」為最大亮點呈現，遊樂場、休息空間、展覽室都採用北歐風格的場景和建築，琪琪住的宅邸和花園、霍爾與蘇菲一起生活的城堡和荒地，都將一一真實呈現。

▲圖片來源／株式会社ジブリパーク



全新遊樂設施：旋轉木馬、飛行遊樂器

近期吉卜力官方釋出的情報當中，首次出現了關於全新遊樂設施「旋轉木馬」與「飛行遊樂器」的視覺照片，這些設施的設計背景來自於「每年只來村莊一次的快閃遊樂園」，旋轉木馬將以吉卜力作品中出現的車輛、動物和人物進行裝飾，飛行遊樂器則以吉卜力作品中的飛行交通工具為靈感所打造，讓大人小孩都可以沉浸在吉卜力風格的逼真魔幻世界。

▲圖片來源／株式会社ジブリパーク



全新親子設施：飛機塔

這次公開的全新設施當中，還有一棟被稱作「飛機塔」的磚屋，是以「天空之城」的巴魯與「魔女宅急便」的蜻蜓這2個嚮往能夠在天空飛行的少年為靈感，而精心打造出來的兒童遊樂場，雖然官方未公開內部設計與遊樂項目，但以設計背景來看，應該會充滿了許多有趣的飛行元素，是飛機迷不可錯過的重要打卡點。

▲圖片來源／株式会社ジブリパーク



魔女宅急便必逛：歐其諾的家

走在充滿歐式風情的「魔女之谷」街道上，還可以探訪「魔女宅急便」女主角琪琪父親的住家「歐其諾的家」，這棟鄉村風的住宅前有一座療癒的小花園，如果購買5個區域都通行的「高級吉卜力公園全區暢遊券」，就可入內直接參觀，還能進入到琪琪的房間裡喔。

▲圖片來源／株式会社ジブリパーク

魔女宅急便必逛：Gutiokipanja 麵包店

相信有看過「魔女宅急便」的粉絲們，一定都對於琪琪打工的麵包店「Gutiokipanja 麵包店」特別有印象，這棟建築除了被真實還原到吉卜力公園當中，來到這裡還會發現真的有在販售麵包，剛好適合為一整天逛下來流失的體力，適時補充能量。

▲圖片來源／株式会社ジブリパーク



霍爾的移動城堡必逛：霍爾的移動城堡、蘇菲帽子店

來到真實版的「霍爾的移動城堡」，映入眼前的是讓鐵粉們期待已久的20公尺大型機械城堡，從客廳的壁爐到霍爾的房間，全都一一還原，如果想要入內一探究竟，就必須要購買5個區域都通行的「高級吉卜力公園全區暢遊券」。另外還有蘇菲工作的「帽子店」也是霍爾迷不容錯過的景點，就算沒有購買高級通行券，還是可以進入蘇菲的工作室參觀。

▲圖片來源／株式会社ジブリパーク



安雅與魔女必逛：魔女之家

「安雅與魔女」是宮崎駿父子聯手企劃、監製的話題作品，原作改編自英國作家黛安娜．韋恩．瓊斯的奇幻小說，講述一名叫做「安雅」的女孩，從小自由自在生活在孤兒院裡，但她並不知道自己是女巫的小孩，某一天她被壞心眼的女巫貝拉收養後，來到一個奇妙家庭所發生的奇幻故事。安雅被收養後，就來到這棟「魔女之家」生活，如果持有「高級吉卜力公園全區暢遊券」，就能進入參觀巫婆貝拉的工作室以及安雅的臥房。

▲圖片來源／株式会社ジブリパーク



吉卜力全區暢遊券票價、購買方式

由於5個區域是從2022年11月1日起，採取漸進式的方式陸續對外開放，因此之前幾乎都是採取分區售票的方式，如今隨著最後的魔女之谷即將開園，吉卜力也推出了5個區域都能通行的「吉卜力公園全區暢遊券」，成人平日為3,500日圓，可說是相當划算；不過要注意的是，如果想要參觀「霍爾的移動城堡」、「歐其諾的家」、「魔女之家」等特殊設施的內部，就必須要購買「高級吉卜力公園全區暢遊券」，成人平日為7,300日圓，上述兩種票券的購買日期都是在入園前2個月的該月10日下午1點（台灣時間）開始於官網販售，因應魔女之谷開園日期在3月，因此目前第一波的販售時間為2024年1月10日。

▲圖片來源／株式会社ジブリパーク







日本愛知縣「吉卜力公園」票價資訊

「青春之丘」：成人1,500日圓、小學以下500日圓

「咚咚之森」：成人1,500日圓、小學以下750日圓

「吉卜力大倉庫」：成人平日2,000日圓、週末與國定假日2,500日圓；小學以下平日1,000日圓、週末與國定假日1,250日圓

「魔法之鄉＋吉卜力大倉庫套票」：成人平日2,500日圓、週末與國定假日3,000日圓；小學以下平日1,250日圓、週末與國定假日1,500日圓（魔法之鄉無單賣票券）

「吉卜力全區暢遊券票價」：成人平日3,500日圓、週末與國定假日4,000日圓；小學以下平日1,750日圓、週末與國定假日2,000日圓

「高級吉卜力全區暢遊券票價」：成人平日7,300日圓、週末與國定假日7,800日圓；小學以下平日3,650日圓、週末與國定假日3,900日圓

購票網址：https://l-tike.com/bw-ticket/ghibli/ghibli-park/（採預約入場）

地址：愛・地球博記念公園（愛知県長久手市茨ケ廻間乙1533-1）

交通方式：搭乘「愛知高速交通」的「東部丘陵線」（Linimo）至「愛・地球博記念公園」站下車即達。