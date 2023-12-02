SUBWAY潛艇堡再出新品！有點餓、又不想吃太多，又或是剛健身完想要來點健康選擇，SUBWAY潛艇堡就是大家的第一首選。近日強勢推出全新期間限定新品「濃郁系披薩堡Pizza Melt Sub」，特意將義大利披薩塞進潛艇堡中濃郁的滋味超涮嘴。同時，也推出台灣獨家現烤麻辣餅乾，甜中帶辣顛覆大家想像。





SUBWAY MELT系列「濃郁系披薩堡Pizza Melt Sub」，將義大利披薩經典風味變成潛艇堡，使用道地義式煙燻臘腸、義式辣香腸以及SUBWAY獨家秘制義大利番茄醬層層堆疊，配上雙份起司及培根、洋蔥、青椒、黑橄欖等蔬菜進入療癒感爆棚，還可以免費升級「火焰烤餅」，為網友瘋狂敲碗回歸的限定烤餅。





大人系現烤餅乾「麻辣餅乾」也強勢登場，微甜微鹹的滋味層次分明，，有別於其他口味的現烤餅乾，是款大人味的嘴饞零食。單片售價35元，三片99元，限量販售售完就沒。而亞太區品牌大使韓國藝人車銀優，也推出第二波單筆消費滿$299即贈送一組兩張「車銀優限量珍藏相片小卡」，獨家限定小卡讓粉絲搶收藏。



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SUBWAY MELT系列 濃郁系披薩堡Pizza Melt Sub

販售時間：即日起至2024/1/9

售價：六吋潛艇堡149元，可免費升級火焰烤餅，期間限定，售完為止。



SUBWAY車銀優小卡

活動時間：即日起至12/26

活動內容：於全台SUBWAY餐廳單筆消費滿$299即可獲得一組限量車銀優相片小卡，每組兩張共有2組不同的組合，分別於11/29-12/12以及12/13-12/26贈送。數量有限，送完為止。



SUBWAY 麻辣餅乾

單片售價35元，三片99元，限時限量，售完為止。