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TWININGS唐寧茶耶誕禮盒！TWININGS「唐寧皇室榮耀禮盒」領軍3款耶誕禮盒清單，下午茶控耶誕禮物挑起來。

2023-12-02 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：TWININGS 人氣：418
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編輯 張人尹

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下午茶控的耶誕禮物清單！TWININGS唐寧茶這次真堆2023耶誕節，特別集結經典、人氣皇家茶，推出3款規格「唐寧茶禮盒」，並且攜手台北大倉久和大飯店推出「唐寧茶加冕饗宴套餐」，讓下午茶控的耶誕節也像英國皇室加冕一樣，奢華、尊貴，拍IG超美。

推薦閱讀：TWG耶誕馬卡龍、耶誕大餐開箱！TWG Tea「台灣限量版茗茶禮盒組」耶誕節開賣，耶誕大餐約會先筆記。
TWININGS唐寧茶耶誕禮盒 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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這次TWININGS唐寧茶耶誕節推出3款全新禮盒，最頂規版「唐寧皇室榮耀禮盒」包含人氣經典茶包20入、鉑金茶包12入，並且搭配皇家伯爵香氛精油擴香、以及可愛裝飾「皇冠禮物麋鹿」，外包裝使用英國紙雕設計，搭配東西文化中「龍」與「皇冠」的意象，打造小奢華耶誕禮盒。
TWININGS唐寧茶耶誕禮盒 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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此外，「唐寧璀璨驚喜禮盒」除了26包茶包，還搭配璀璨星辰燈座、皇室花圈熊裝飾、歐式浮雕玻璃罐，另一款「唐寧皇家派對寶盒」則有20包茶包、唐寧藝術家設計杯墊，最低880元，讓下午茶控耶誕節禮物挑起來、買起來。
TWININGS唐寧茶耶誕禮盒 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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TWININGS唐寧茶耶誕禮盒資訊

販售通路：即日起於唐寧官方購物網站、MOMO、PChome及LINE禮物開放訂購
售價：
唐寧皇室榮耀禮盒：原價2980元、優惠價2680元
唐寧璀璨驚喜禮盒：原價2080元、優惠價1680元
唐寧皇家派對寶盒：原價1000元、優惠價880元

詳細活動規範及供應情形，依各通路官方公告為準。

 

 

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