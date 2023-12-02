下班喝一杯、沒事喝一杯、心情好不好都要喝一杯，到串燒居酒屋喝一杯是許多人最喜歡的喝酒行程。而在台北一直有「高CP值」平價串燒之稱的「柒息地」，為了搶會員、為了搶商機，更要讓想喝一杯的可以有賺到的感覺，特別推出給評論加line友就送生食級生蠔、大紅蝦「免費吃」活動，限時開吃。
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一直主打平價佛系串燒的柒息地，講求高CP值路線，食材放在透明冰櫃裡讓人客一目了然，想吃什麼自己挑選，且串串百元有找。同時這一次歲未，柒息地為了回饋串燒、居酒屋控，只要在店內PO限時動態打卡，即可享有超強四大優惠，包含串燒一率95折、生啤酒買三送一、鯖魚卷一張（限下次使用）和50~100元折價卷（限下次使用），以上優惠在禮拜日到禮拜四皆可使用。
同時，再加碼只要給柒息地Google五星評論，和掃碼加入LINE會員，就能獲得一顆生食級大生蠔還有超大紅蝦。並且店內擁有串燒居酒屋史上「最欠嗆的店員」，只要和店員說「來一場吧」，即可玩骰子比大小遊戲，贏家馬上獲得一杯shot。
柒息地 送生食級生蠔、大紅蝦優惠活動
活動期間上網評論加line友就送生食級生蠔、大紅蝦「免費吃」活動
柒息地 好禮四重送
活動期間PO限時動態打卡，即可享有超強四大優惠，包含串燒一率95折、生啤酒買三送一、鯖魚卷一張（限下次使用）和50~100元折價卷（限下次使用），以上優惠在禮拜日到禮拜四皆可使用。
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