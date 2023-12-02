隨著「世界全壘打王」王貞治抵台，將於12/2為大巨蛋開出歷史性一球，國人最期待的亞錦賽也將於12/3於台北大巨蛋開打，讓等好久的棒球迷們，終於可以在大巨蛋為選手們加油。而在2023亞錦賽開打的同時，大巨蛋美食、國父紀念館站周邊美食也成為了熱搜關鍵字，窩客島整理出站內最新、最有人氣的11間國父紀念館站大巨蛋周邊美食，讓球迷看2023亞錦賽、也可以吃美食。









大巨蛋早午餐是不錯的選擇

部落客 艾吃食間 推薦 BEAN U 說：說到這個貝果，真的得好好的讚美一下！歐式鮮果奶油貝果，剖開的貝果面鋪上滿滿的新鮮水果，底層是甜而不膩的歐式鮮奶油....<全文介紹>



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#BEAN U

電話：02-2756-2021

地址：台北市信義區忠孝東路四段553巷22弄6-1號







大巨蛋港式燒臘CP值高

遇fun胃wei2的甜食胃&鹹食胃 推薦 新德式港式燒臘 說：看看那個光澤!!!師傅每天現烤最少五斤重，飯店規格的鮮宰溫體白羽雞，大口咬下雞腿多汁鮮嫩好好吃！配上青蔥和青菜飽足感...<全文介紹>



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#新德式港式燒臘

電話：02-2711-680

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷32弄6號1樓







大巨蛋日式義大利麵真的很日系

Elisa 推薦 HANNA Pasta Café パスタ カフェ 說：個人最愛的和風口味義大利麵絕對是溫泉蛋肉醬，HANNA的溫泉蛋肉醬麵外觀華麗，分量對我來說非常飽足...<全文介紹>



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#HANNA Pasta Café パスタ カフェ

電話：02-8786-0518

地址：台北市信義區逸仙路42巷17號







大巨蛋一品蔬菜羊肉真材實料

李大人吃遊記 推薦 一品蔬菜羊肉 說：頂級生鮮羊肉片，看這個色澤多麼美麗，只有本地急送才能展現出來的特色。​​​​​​​老闆說新鮮的羊肉，就下去燙個6秒鐘呈現出粉紅色最好吃...<全文介紹>



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#一品蔬菜羊肉

電話：02-8772-1108

地址：台北市大安區延吉街131巷25號







大巨蛋客製化pizza讓人很期待

花見團子玩耍趣 推薦 C Pickza 說：「C Pickza」pizza上配料可以自己決定，點餐及製作方式方式採用一條龍的作業流程，先選醬料，有紅醬、白醬、青醬3種，加入起司，再選擇3種蔬菜，2種肉品，店員會依序的將食材擺放在餅皮上，就可做出一個獨一無二專屬你的披薩...<全文介紹>



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#C Pickza

電話：02-2711-9619

地址：台北市大安區光復南路290巷25號







大巨蛋韓式小菜小菜無限續

洋洋的吃喝玩樂 推薦 這家韓式料理 說：食物美味度很不錯，烤肉選了五花肉跟梅花肉，梅花肉部份比較普通，如果下次來可能考慮加價松阪豬，起士蒸蛋蠻推薦的，然後幫忙烤肉的小姐是韓國人人很好很可愛​​​​​​​...<全文介紹>



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#這家韓式料理

電話：02-87726765

地址：台北市大安區延吉街131巷18號1樓







大巨蛋麻辣烤魚酸菜魚很夠味道

麥仔與珍小姐 推薦 漁多多 麻辣烤魚 酸菜魚 說：一大盤熱騰騰的麻辣烤魚就端上桌了，香氣撲鼻。魚肉經過烤製後，外皮呈現出金黃色，入口酥脆，而內裡則保有魚肉本身的嫩滑口感。配上店家自製的麻辣醬汁，香辣味道不是那個嗆辣反而可以直接拿來喝​​​​​​​...<全文介紹>



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#漁多多 麻辣烤魚 酸菜魚

電話：02-8773-7883

地址：台北市大安區延吉街137巷6號







大巨蛋不一樣的拉麵新選擇

軟西，遊記 推薦 休憩Ramen&Bar 說：日式舒肥雞柚香拉麵，讓軟西想到日本人氣拉麵Afuri!那個淡雅柚香清新脫俗，吃起來相當爽口回甘​​​​​​​...<全文介紹>



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#休憩Ramen&Bar

電話：02-2740-7600

地址：台北市大安區仁愛路四段417-1號







大巨蛋濃厚的日式風格餐酒館

艾吃食間 推薦 來吧台北 說：一進門可以看到右手邊有射飛鏢機，來這裡可以感受到滿滿的溫馨感～店員對於每個客人都非常的親切！老闆因為很想把店打造成像日本的小店一樣，所以開了這間「來吧台北」...<全文介紹>



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#來吧台北

電話：02-8786-9020

地址：台北市信義區光復南路415巷4號







大巨蛋牛肉火鍋新開店

台北也有台南直送溫體牛肉火鍋！隨著寒流來襲，又到了吃火鍋的旺季。在復興北路開業至今人潮不斷的「宣牛溫體牛肉火鍋」，以台南直送溫體牛肉、新鮮道地台南牛肉湯為主打，讓饕客不用跑台南也吃到吃最鮮甜的滋味。這次在國父紀念館2號出口周邊開設分店，除了有招牌牛肉火鍋，更推出全新牛肉熱炒新菜，讓牛肉控大飽口福。



媒體報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/375627





大巨蛋網美系餐酒館

來自台中的IG打卡店「嵩SUNG」，這次強勢插旗台北國父紀念館站，主打異國料理、創意調酒，還有極簡風的裝潢更是讓人IG怎麼拍、怎麼美。網美風「嵩SUNG」大安店，本次裝潢呼應台中店的風格，以極簡風的紅色、米白雙色設計，搭配大量弧形轉角牆面、吧檯設計，打造異國感氣氛，也增添洞穴般的隱密感，純色系背景讓人拍IG超搶眼。



媒體報導：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/368163



