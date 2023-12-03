華航、星野強強聯手推優惠！飛日本玩是許多台灣人出國的第一選擇，華航為了讓大家有最不一樣的日本之行，首度跨界和星野集團聯手，推出機加酒專屬優惠方案，只要憑著華航機票入住北海道、熊本和沖繩的星野集團指定飯店，便可享有獨家優惠，無論是在雪之國度北海道玩雪，還是到沖繩海島度假，又或是到熊本被熊本部長療癒，都是出遊的好選擇。







以雙塔建築為中心坐擁大自然風光的北海道星野TOMAMU度假村，這次和華航聯手推出專屬優惠，於明年三月份入住3晚即贈新千歲機場-星野TOMAMU度假村巴士來回接送，省去舟車勞頓，並提供兩天滑雪全套免費租借優惠，包含滑雪衣褲、Ski3點或Snowboard2點、毛帽風鏡手套等，揪大家抓住冬天最後滑雪機會。







而沖繩則是提供三個不同等級的星野集團飯店滿足旅客不同需求，有頂級體驗的「虹夕諾雅 沖繩」，住宿兩晚送琉球朝食、西西里朝食、客房朝食等早餐任選；而全房型皆附有廚房和洗衣乾衣機的「BEB5 沖繩瀨良垣」、帶有濃厚沖繩元素設計的「OMO5 沖繩那霸」則是在明年12/31前皆有入住兩晚起有專屬優惠價；位於熊本市中心的「OMO5 熊本」也同樣在明年底前皆有入住優惠專案。



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中華航空Ｘ北海道星野TOMAMU度假村 優惠

住宿3晚即贈：新千歲機場⇔星野TOMAMU度假村巴士來回接送（價值10,000日幣）。

滑雪全套租借二日免費，包含滑雪衣褲、Ski3點或Snowboard2點、毛帽風鏡手套（價值20,700日幣）。

適用日期：2024年3月1日~3月31日。



中華航空Ｘ虹夕諾雅 沖繩 優惠

住宿2晚起即贈每日早餐，可選擇琉球朝食、西西里朝食、客房朝食（每客價值4,235日幣）。

適用日期：即日起~3月31日。



中華航空ＸBEB5 沖繩瀨良垣

住宿2晚起優惠價格。

適用日期：即日起~2024/12/31。



中華航空ＸOMO5 沖繩那霸 by 星野集團

住宿2晚起優惠價格。

適用日期：即日起~2024/12/31。



中華航空ＸOMO5 熊本 by 星野集團

住宿2晚起優惠價格。

適用日期：即日起~2024/12/31。