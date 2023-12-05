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OOO開心果手搖杯！東區手搖杯ODD ONE OUT「開心果鮮奶茶」新品開喝，開心果義式冰淇淋拍IG很可愛。

2023-12-05 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：ODD ONE OUT 人氣：1,415
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編輯 張人尹

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東區超潮手搖杯ODD ONE OUT縮寫變成OOO讓人印象深刻，主打風格茶飲、還有超好拍的橘白色系打卡牆，是飲料控的IG打卡新歡。這次OOO的12月新品，推出歐美超夯的「開心果系列」，無論是開心果奶茶、開心果冰淇淋，都讓人好拍又好喝。

推薦閱讀：可不可迪士尼限定杯！可不可KEBUKE聯名迪士尼8款周邊、4款飲料全攻略，販售日期、必買米奇周邊一次看。
ODD ONE OUT（OOO）開心果新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
ODD ONE OUT（OOO）打卡點 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

OOO本次新品以風靡歐美的「開心果」作為主題，12/2起推出「開心果鐵觀音鮮奶茶」，使用南投名間鐵觀音烏龍作為茶底，搭配特製開心果醬，更趁推茶底的烘焙香氣。飲料控也要喝「開心果抹茶」，以職人手刷日本宇治抹茶搭配開心果，整杯療癒綠色、微甜微苦風味讓飲料控一喝再喝。
ODD ONE OUT（OOO）開心果鐵觀音 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
ODD ONE OUT（OOO）開心果抹茶 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

為了帶來異國風情的喝法，OOO本次新品「開心果瑞可塔」以義大利甜點為靈感，使用義大利水牛乳製成的瑞可塔，是把製作乳酪分離而出的「乳清」再次加熱，此外再搭配本次主角開心果，推薦熱飲享用。除此之外，還有一款限定版「開心果義式冰淇淋」，選用香氣甜美濃郁的開心果原粒，經過烘烤後與砂糖一同熬煮，拍IG超需要。
ODD ONE OUT（OOO）開心果新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
ODD ONE OUT（OOO）開心果冰淇淋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



除了手搖杯之外，OOO更與司康咖啡廳dateless 合作，期間限定推出「開心果司康」以及「緋紅烏龍司康」，兩款都可以加購起司奶蓋，讓口感一秒升級。OOO同步推出開心果諧音「開心狗」限定週邊商品，49元加購「開心狗鑰匙圈」、149元加購「開心狗帆布袋」，醒目的綠色讓人走在路上也潮。
ODD ONE OUT（OOO）開心果司康 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
ODD ONE OUT（OOO）開心狗周邊新品 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

ODD ONE OUT（OOO）開心果新品

上市日期：2023/12/02
品項及價格：
開心果鐵觀音鮮奶茶：M$100、L$120
開心果瑞可塔：M$120、L$140
開心果抹茶：M$100、L$120
開心果義式冰淇淋：單球$120、雙球 $180
OOO x dateless 開心果司康：$75
OOO x dateless 緋紅烏龍司康：$75
司康加購起司奶蓋：$10元
 

ODD ONE OUT（OOO）開心狗周邊新品

上市日期：2023/12/02起
加購資訊：
開心狗鑰匙圈：原價 $100，購買開心果飲品加購價 $49。
開心狗帆布袋：原價 $200，購買開心果飲品加購價 $149。

詳細活動規範及供應情形，依 OOO 官方公告為準。

 

 

 

 

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#手搖杯
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