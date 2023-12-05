東區超潮手搖杯ODD ONE OUT縮寫變成OOO讓人印象深刻，主打風格茶飲、還有超好拍的橘白色系打卡牆，是飲料控的IG打卡新歡。這次OOO的12月新品，推出歐美超夯的「開心果系列」，無論是開心果奶茶、開心果冰淇淋，都讓人好拍又好喝。



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OOO本次新品以風靡歐美的「開心果」作為主題，12/2起推出「開心果鐵觀音鮮奶茶」，使用南投名間鐵觀音烏龍作為茶底，搭配特製開心果醬，更趁推茶底的烘焙香氣。飲料控也要喝「開心果抹茶」，以職人手刷日本宇治抹茶搭配開心果，整杯療癒綠色、微甜微苦風味讓飲料控一喝再喝。







為了帶來異國風情的喝法，OOO本次新品「開心果瑞可塔」以義大利甜點為靈感，使用義大利水牛乳製成的瑞可塔，是把製作乳酪分離而出的「乳清」再次加熱，此外再搭配本次主角開心果，推薦熱飲享用。除此之外，還有一款限定版「開心果義式冰淇淋」，選用香氣甜美濃郁的開心果原粒，經過烘烤後與砂糖一同熬煮，拍IG超需要。





ODD ONE OUT（OOO）開心果新品

除了手搖杯之外，OOO更與司康咖啡廳dateless 合作，期間限定推出「開心果司康」以及「緋紅烏龍司康」，兩款都可以加購起司奶蓋，讓口感一秒升級。OOO同步推出開心果諧音「開心狗」限定週邊商品，49元加購「開心狗鑰匙圈」、149元加購「開心狗帆布袋」，醒目的綠色讓人走在路上也潮。

上市日期：2023/12/02

品項及價格：

開心果鐵觀音鮮奶茶：M$100、L$120

開心果瑞可塔：M$120、L$140

開心果抹茶：M$100、L$120

開心果義式冰淇淋：單球$120、雙球 $180

OOO x dateless 開心果司康：$75

OOO x dateless 緋紅烏龍司康：$75

司康加購起司奶蓋：$10元



ODD ONE OUT（OOO）開心狗周邊新品

上市日期：2023/12/02起

加購資訊：

開心狗鑰匙圈：原價 $100，購買開心果飲品加購價 $49。

開心狗帆布袋：原價 $200，購買開心果飲品加購價 $149。



詳細活動規範及供應情形，依 OOO 官方公告為準。