阿里山特色餐廳美到翻！來到嘉義旅遊，不少人對於當地美食的第一印象就是火雞肉飯，但如果前進到阿里山地區，就會發現這裡等待著你的，竟然是景觀一間比一間厲害的特色餐廳，像是遠離塵囂的部落風餐廳「HANA廚房」、壯觀的石屋群咖啡廳「阿將的家23咖啡館」，這些好店從裝潢到餐點滋味一點都不馬虎，不妨趁著假日將這7間最受網友歡迎的阿里山特色美食全都一網打盡，來場美味又神秘的嘉義美食之旅。



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阿里山不只坐擁了空靈的晨曦美景與綠意山林，這裡還隱藏了很多裝潢風格獨特、餐點又大受好評的人氣好店，像是雄偉壯觀的石屋群咖啡廳「阿將的家23咖啡館」，是由老闆夫妻花了20多年時光仿造鄒族部落所打造，日本男星福山雅治也因為這裡很像他小時候生長的地方，還特別慕名前來朝聖入住；隱藏在來吉部落的「HANA廚房」，融合了阿里山部落與南非料理，還能一口氣飽覽壯麗的山林風景，假日一到總是人潮滿滿。





阿里山特色餐廳：游芭絲鄒宴餐廳

部落客 旅行貓日記跟著辛巴＆球玩台灣 造訪 游芭絲鄒宴餐廳 說：

有來嘉義奮起湖或石棹或太和遊玩的朋友，很推薦可以訂位來游芭絲餐廳用餐唷！這裡的餐點具有一定的水準，食材使用得很好、很新鮮，原住民料理大多採簡單烹飪方式，非常適合有在飲食控制的朋友食用！<全文介紹>



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#游芭絲鄒宴餐廳

地址：嘉義縣阿里山鄉村山美18號605

電話：0928- 222-583





阿里山特色餐廳：阿將的家23咖啡館

部落客 魚腦袋行走中Walkingfoolish 造訪 阿將的家23咖啡館 說：

用餐限定90分鐘的阿將的家，吃飽喝足後我們開始起身欣賞充滿鄒族部落的藝術石頭屋，感謝當天老天爺帶給我們涼爽又舒適的晴朗天氣，風景很美、心情很美，來到阿里山這裡絕對值得到訪。<全文介紹>



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#阿將的家23咖啡館

地址：嘉義縣阿里山鄉四鄰129-6號

電話：0933-683-420



阿里山特色餐廳：HANA廚房

部落客 靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食 造訪 HANA廚房 說：

再訪阿里山鄉就是為了這收入口袋名單已久的「Hana廚房」，融合阿里山部落與南非的料理、新鮮現烤麵包以及自然風景等都讓人流連忘返，也難怪生意超好，是阿里山來吉部落超人氣美食！<全文介紹>



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#HANA廚房

地址：嘉義縣阿里山鄉來吉村三叉路

電話：0975-117-154





阿里山特色餐廳：十字鳴心咖啡

部落客 沾墨點落 造訪 十字鳴心咖啡 說：

十字路是阿里山鐵路的最後一站，雖然真的不大，但比起人潮洶湧的奮起湖，更能感受那種在山中森林獨有的靜謐...「麻油雞腿麵線」暖暖的麻油湯裡有淡淡地甜味（應該是枸杞）在溫潤的麻油香中擴散...<全文介紹>



#十字鳴心咖啡

地址：嘉義縣阿里山鄉十字村1鄰4號4號

電話：0933-274-774





阿里山特色餐廳：茶田35號

部落客 安妮與沙小郭的旅行札記 造訪 茶田35號 說：

一看到用餐席整個驚嘆～沐浴在大自然裡實在太美了吧！茶田35號最特別的就是這半戶外空間的用餐區。因為位於2樓，整個景觀視野超好，在這樣的環境下享用早午餐或茶點，感覺心情整個都很放鬆...<全文介紹>



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#茶田35號

地址：嘉義縣阿里山鄉鄉中正村34號

電話：05-2679-764





阿里山特色餐廳：街角永富苦茶油雞

部落客 省錢旅遊達人的便宜日記 造訪 街角永富苦茶油雞 說：

打烊的時間挺早的，想來吃飯的人最好留意一下營業時間，以免撲空喔！本來從阿里山下來時還打算先電話訂位，誰知他們不接受預訂，只能現場排隊，好在我們人品好，那天遊客不算多，無須等候就可以直接入內用餐...<全文介紹>



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#街角永富苦茶油雞

地址：嘉義縣阿里山鄉樂野114-2號

電話：05-256-1488





阿里山特色餐廳：山賓餐廳

部落客 Life of PI - 吃喝玩樂旅遊生活分享 造訪 山賓餐廳 說：

山賓餐廳不只好吃加上份量大，一個人大約300～500之內就可以吃飽飽，服務人員推薦也不會亂要客人加點，是到景區中追求C/P值的最佳選擇。<全文介紹>



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#山賓餐廳

地址：嘉義縣阿里山鄉中正村19號

電話：05-267-9633

