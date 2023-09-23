嘉義人都搶朝聖！IG狂洗版「43間嘉義人氣美食」排名大公開，嘉義最仙氣「雲霧繚繞咖啡廳」、阿里山秘境「南非部落餐廳」，餐點美味裝潢更好拍。

嘉義人的口袋美食大公開！不少人對於嘉義美食的第一印象就是「火雞肉飯」，但其實嘉義也有相當多知名的甜點店、早午餐店、燒肉等特色料理，多年來經常在IG牆上被瘋狂洗版，像是甜點控絕對必訪的「霜空珈琲」、位於太平雲梯旁的森林系咖啡館「空氣圖書館」、遠離塵囂的部落風餐廳「HANA廚房」，這些好店從裝潢到餐點滋味一點都不馬虎，不妨趁著假日將這43間最受網友歡迎的在地美食全都一網打盡，來場美味又好拍的嘉義輕旅行。



推薦閱讀：挑戰嘉義最美咖啡廳！7間絕美「嘉義西區咖啡廳」快收口袋，爆紅日式療癒系「老屋甜點店」、美髮院變身「橘色咖啡屋」，好拍好吃到立刻想再訪。





來到嘉義只吃火雞肉飯就太外行了！這裡其實隱藏了很多裝潢風格獨特、餐點又大受好評的人氣好店，其中絕對不能錯過的就是位於太平雲梯附近的餐廳「空氣圖書館」，由於位於海拔1,000公尺處，不時有霧氣繚繞，加上清水模設計與茂密的蕨葉植物，可說是仙氣到最高點；隱藏在阿里山來吉部落的「HANA廚房」，融合阿里山部落與南非料理，還能一口氣飽覽壯麗的山林風景，假日一到總是人潮滿滿。



現在就跟著美食窩客一起來看看前16名「嘉義人氣美食」介紹：

嘉義人氣美食：第16名 松築創作和食料理

部落客 西班牙蛋塔 造訪 松築創作和食料理 說：

不曉得這壽司卷和燉飯是不是一樣都是使用冠軍米，因為這壽司的米飯也很好吃！上面是炙燒過的鮭魚，這樣的價格真心覺得划算！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#松築創作和食料理

地址：嘉義市西區中興路221號

電話：05-291-0181





嘉義人氣美食：第15名 侍悟丸迴轉壽司

部落客 NiNiGaGa 造訪 侍悟丸迴轉壽司 說：

飽含豐富魚油的鰻魚肉身經過蒲燒後，醬油和魚脂的芳香融合，和甜酸的醋飯一起享用，肉質細緻、香濡綿密，壽司米飯有彈性、微黏不糊爛，一口美味直達天堂。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#侍悟丸迴轉壽司

地址：嘉義市東區新生路456號

電話：05-271-9977



嘉義人氣美食：第14名 WT kitchen

部落客 Hello ，I'm 肥波 造訪 WT kitchen 說：

煙燻培根煎的焦香脆，夾在裡面非常加分，份量很足夠，連我這種大食量的也能吃得飽...<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#WT kitchen

地址：嘉義市西區民權路430號

電話：05-216-6608





嘉義人氣美食：第13名 花磚咖啡。淺嚐館

#花磚咖啡。淺嚐館

地址：嘉義市東區公明路59-1號

電話：05-277-7363



嘉義人氣美食：第12名

#33+V.

地址：嘉義市東區義教東路49號600

電話：05-277-4567



嘉義人氣美食：第11名 燒肉觀止

部落客 莊兔子的日常 造訪 燒肉觀止 說：

燒肉觀止附設在嘉義觀止飯店的側邊一樓，是以冷藏肉為主的燒肉專門店，堅持使用空運來台的冷藏牛肉，現點現切，難怪吃起來特別美味。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#燒肉觀止

地址：嘉義市西區中興路467號

電話：05-281-3355





嘉義人氣美食：第10名 小盤子 cafe& brunch

部落客 黃尖尼。肥吃吃 造訪 小盤子 cafe& brunch 說：

早午餐的店家此起彼落，但是小盤子能一直堅持到現在長達六年的時間，除了它們的品質保證之外，就是餐點真的是真材實料的令人喜歡！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#小盤子 cafe& brunch

地址：嘉義市西區垂楊路557巷4號

電話：05-235-0755





嘉義人氣美食：第9名 HANA廚房

部落客 靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食 造訪 HANA廚房 說：

再訪阿里山鄉就是為了這收入口袋名單已久的「Hana廚房」，融合阿里山部落與南非的料理、新鮮現烤麵包以及自然風景等都讓人流連忘返，也難怪生意超好，是阿里山來吉部落超人氣美食！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#HANA廚房

地址：嘉義縣阿里山鄉來吉村三叉路

電話：0975-117-154





嘉義人氣美食：第8名 嘉義新庄紅茶牛奶

#嘉義新庄紅茶牛奶

地址：嘉義市西區美源里新庒街98號

電話：05-285-9677



嘉義人氣美食：第7名 起風

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 起風 說：

平常就很喜歡這種老宅改建的餐廳，起風的環境真的很美，不論是建築或是內部，都還維持的老宅的特色，又不會佈置得太過頭，簡簡單單的色系，好拍照外，飲料也很有特色，甜點表現也不錯…<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#起風

地址：嘉義市東區興業新村40號

電話：05-228-4688





嘉義人氣美食：第6名 慵懶生活 LAZY LIFE BAR

#慵懶生活 LAZY LIFE BAR

地址：嘉義市西區博愛路二段60號

電話：05-291-0132



嘉義人氣美食：第5名 慢靈魂咖啡 Slow Soul Coffee

部落客 布卡的小宇宙 造訪 慢靈魂咖啡 Slow Soul Coffee 說：

木框窗檯淺色簡約的門面，走進店內後會逐漸發現到，猶如日本喫茶店般的氛圍，室內空間兩個不同的區塊，有著美酒加咖啡不同選擇。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#慢靈魂咖啡 Slow Soul Coffee

地址：嘉義縣民雄鄉西安村復興路93號

電話：05-226-6832





嘉義人氣美食：第4名 空氣圖書館

部落客 Ann．榜哥．的那一刻 造訪 空氣圖書館 說：

整間的裝潢設計以及擺設都充滿著不少植物盆栽等，這清幽的仙氣感，真的讓人感到舒適放鬆；餐點的選擇也算多樣，有鍋物、定食、飲品、下午茶、點心等...<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#空氣圖書館

地址：嘉義縣梅山鄉太平村下坑仔2號附12

電話：05-257-2366





嘉義人氣美食：第3名 Archers Kitchen 弓箭手

部落客 I AM KAYEN 造訪 Archers Kitchen 弓箭手 說：

弓箭手相信對許多查過「嘉義 咖啡廳」的人來說一定不陌生，老屋、甜點、隨手拍都好看，看過的人應該大部分都跟我一樣直接列入清單吧。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#Archers Kitchen 弓箭手

地址：嘉義市西區北榮街191號

電話：05-228-8066





嘉義人氣美食：第2名 小紅帽義式冰淇淋 Gelato Girl

#小紅帽義式冰淇淋 Gelato Girl

地址：嘉義市西區興業西路396號

電話：05-235-2016



嘉義人氣美食：第1名 霜空珈琲

部落客 安妮與沙小郭 造訪 霜空珈琲 說：

霜空珈琲的用餐區，木頭桌椅卻又帶有老派的復古味，咖啡廳空間可以一眼望盡。店內桌與桌的間距很寬敞，因此不會覺得整個空間很擁擠。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#霜空珈琲

地址：嘉義市西區國華街132號

電話：05-225-5507





WalkerLand攜手Tagnology影響力行銷平台針對2023年8月份「嘉義人氣美食」排行榜：

1、霜空珈琲

2、小紅帽義式冰淇淋 GelatoGirl

3、Archers Kitchen 弓箭手

4、空氣圖書館 Air Library

5、慢靈魂 Slow Soul Coffee

6、慵懶生活 LAZY LIFE BAR

7、起風

8、嘉義新庄紅茶牛奶

9、HANA 廚房

10、小盤子 caf'e & brunch

11、燒肉觀止

12、33+V.

13、花磚咖啡。淺嚐館

14、WT kitchen

15、侍悟丸迴轉壽司

16、松築創作和食料理

17、Daisy的雜貨店

18、BLACK i 黑眼圈 Live x Lounge

19、游芭絲鄒宴餐廳

20、暮森咖啡

21、Uncle Toby Bakery・安可淘比

22、蘇記食堂

23、樂在飲事所

24、一涼製冰所

25、清木屋せいもくや

26、阿將的家23咖啡館

27、竹居茶樓

28、花樂食堂

29、秘書店 Meet store

30、美好咖啡店

31、莫內咖啡坊

32、卡古（カク）早午餐

33、正宗民雄鵝肉亭

34、木更Mugeneration

35、初八麵食堂

36、點。甜點 SweetFarm 法式蛋糕 甜點 鹹派

37、奇喚咖啡

38、民雄鬼屋咖啡

39、森活琚咖啡

40、初·仨食

41、麺屋木心 ラーメン専門店

42、木木彡 Mumushan.dessert

43、穗悅手作烘焙