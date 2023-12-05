高雄無印鐵粉久等了！一定很多人都知道，喜歡上無印就會一直、一直喜歡，可以從日常用品、每日食材、再到家電等等，這一次MUJI無印良品為了讓高雄無印粉可以享受更多舒適的體驗空間，進駐高雄大立、推出佔地870坪的高雄無印良品大立旗艦店，要讓粉絲們狂到不想回家。



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本次高雄MUJI無印良品大立旗艦店大最亮點之一，就是首次推出Brunch輕食料理，大立旗艦店打造餐廳佔地48坪，可容納40個座位。同時，為了讓到店的顧客能更均衡的攝取蔬果營養，大立旗艦店提出每日各時段都能品嚐的輕食套餐、糕點甜品及各式飲品。其中，輕食分為燉菜套餐與沙拉套餐，售價落在240-390元。MUJI無印良品也特別提供全台唯一的智能手沖咖啡與現打多款綜合果昔系列，售價90-120元，滿足顧客豐富且健康的飲品選擇。







還有考量到南臺灣較為炎熱的氣溫與陽光，MUJI無印良品特別由台灣在地設計開發7款聚酯纖維無褶窗簾系列，具有透光、遮光、防焰等多種用途可提供挑選，尤其遮光款式以織入緊密黑紗的方式，達到物理性遮光效果，同時也方便洗滌與清潔。





此外，無印近年來一直與台灣在地小農合作，這一次更是打造高雄地區最大「良品市場」，在36坪的空間裡，包羅各式台灣在地食農商品，同時也包含精選冷凍食品、進口點心及在地開發的零食飲品等，尤其推薦選用高雄頗具盛名的土芭樂、檸檬與蜂蜜等製作的土芭樂玫瑰醬、土芭樂香草茶、柚子蜂蜜香草醬、蜂蜜檸檬餅乾、鮮檸檬醬與檸檬香草茶等，邀請顧客與我們共享高雄在地好滋味。



同時，大立門市也是南部第一家提供DIY刺繡服務的店舖。顧客購買布織品之後，不僅可以指定喜歡的刺繡圖案，還可使用門市提供的平板裝置自行手繪圖案，並且輸出於選擇的布件上，成為獨一無二的專屬刺繡，同時也在過程中享受自行設計與配色的DIY樂趣。並且在高雄MUJI無印良品大立旗艦店1F打造12坪的展覽空間，開幕首波展覽呼應「友善環境及永續地球」的品牌概念，將先前於台北、台中展覽的「Re／FUTURe」移至高雄，希望讓南部顧客也能瞭解MUJI無印良品對於回收與再生循環的重視，展覽期間從12/5展至1/25。MUJI無印良品希望能邀請顧客透過觀展，瞭解我們一直以來為友善環境與永續所做的努力，同時也期待消費者持續支持「Re Park」回收再生服務，與MUJI無印良品一同實踐永續未來。而大立旗艦店在裝潢設計上，聚焦海洋與船舶等在地海港元素，使用貨櫃板材當作一樓的牆面，許多貨架也使用鐵件作為裝潢結構，利用金屬材質的銀灰色調帶出工業風的感覺，讓一樓的服飾配件陳列更顯豐富多彩。另一方面，MUJI無印良品也首度攜手高雄在地的造磚廠商，以無選別的概念，將窯燒上色不一的灰磚作為收銀台後方的牆面素材，這些灰磚每一片的烤色雖不相同，但仍能顯見傳統技藝的承襲，同時也是MUJI無印良品支持在地工藝與珍惜資源的實際行動。同時，MUJI無印良品大立旗艦店開幕即呼應「友善環境及永續」理念，展開「Re Park」回收再生服務，設置「丹寧衣物再生箱」、「玻璃再生箱」、「食物共享服務」與「保養瓶罐再生箱」，邀請民眾透過回收的簡單動作，實踐永續循環的未來。並且，MUJI無印良品大立旗艦店除了設有免費飲水機，也引進「MUJI POCKET」自動販賣機服務，讓顧客在此購物時，可以更快速方便地補充水份及小包裝的點心零食，輕鬆享受遊逛樂趣。還有獨家開發的商品包含大立旗艦店獨家販售的設計款黃麻購物袋，A4尺寸，售價89元。攜手「春池玻璃｜春室」，使用100%回收材製成的玻璃水瓶，採用象徵在地農產：蜂蜜檸檬的黃色調為主，售價89元。最後，為了將MUJI無印良品大立旗艦店打造為鄰里連結的中心，MUJI無印良品規畫13坪的「Open MUJI」空間，除了方便顧客休憩與相互交流，未來也將邀請在地職人專家在此舉辦講座或手作活動。另一方面，考量家庭客層的需求，大立旗艦店提供「交換繪本」服務，邀請小朋友將家中不再閱讀的繪本捐出，每捐出兩本即可換得一本現場繪本，藉以廣泛閱讀的同時，也能延長書籍的使用生命，並教育孩子分享的重要性。









高雄MUJI無印良品大立旗艦店會員獨享9折優惠

活動期間：12/5(二)-12/13(三)

活動內容：會員獨享9折優惠：持MUJI無印良品聯名卡刷卡消費或出示MUJI passport手機APP享結帳再9折優惠。



高雄MUJI無印良品大立旗艦店 開幕滿額禮

活動期間：12/5(二)-12/13(三)

活動內容：單筆消費滿2,000元，贈玫瑰面膜好禮。(每日限量300份)



高雄MUJI無印良品大立旗艦店 限定滿3萬活動

活動期間：12/5(二)-12/31(日)

活動內容：購買家具、檔案盒系列商品單筆消費滿3萬元，贈滿室盈香好禮(指定款超音波芬香噴霧與精油各一，原價2,080元)；滿6萬元，贈居家放鬆好禮(指定款懶骨頭沙發一組，原價5,490元)。



高雄MUJI無印良品大立旗艦店 現金折抵

活動期間：12/14(四)-12/27(三)

活動內容：單筆消費滿1,000元即可現抵100元，滿2,000元現抵200元，以此類推。

MUJI無印良品大立旗艦店

電話：07-281-5551

地址：高雄市前金區五福三路59號 B館 1F-2F (高雄大立，1F-2F)

