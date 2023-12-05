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小七咖啡聯名Johnnie Walker！7-ELEVEN精品咖啡Johnnie Walker微醺威士忌拿鐵開賣，大人系咖啡附迷你酒喝起來。

2023-12-05 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：7-ELEVEN 人氣：1,826
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編輯 張人尹

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7-ELEVEN精品咖啡聯名Johnnie Walker！咖啡被許多人稱為「大人的飲料」，咖啡雖然苦、但生活更苦。這次7-ELEVEN為了讓咖啡有不同喝法，特別攜手Johnnie Walker，打造「精品咖啡+黑牌威士忌」組合，用咖啡酒打造專屬大人的微醺風味。

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7-ELEVEN CITY PRIMA X Johnnie Walker精品微醺威士忌拿鐵 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN 小農水果冰磚精品咖啡 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

7-ELEVEN近年在精品咖啡CITY PRIMA設計多變、多種風格的喝法，在12/13起推出限定版「CITY PRIMA X Johnnie Walker精品微醺威士忌拿鐵」，購買時會得到一杯佛手柑香氣的「花香耶加雪菲精品拿鐵」，並附上50mL迷你瓶的「Johnnie Walker黑牌」，依照口味自己加入咖啡中，享受奶香、酒香、咖啡香的大人系喝法。
7-ELEVEN CITY PRIMA X Johnnie Walker精品微醺威士忌拿鐵 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN CITY PRIMA X Johnnie Walker精品微醺威士忌拿鐵 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

此外，在本次CITY PRIMA X Johnnie Walker精品微醺威士忌拿鐵組合中，還附贈限量版「約翰走路經典杯塞」盲盒，基本款是藍色、黑色，還有隱藏版金色可以收藏。7-ELEVEN表示，本次組合限定在「精品威士忌咖啡門市」販售，每杯189元、限量30萬杯，因飲品含有酒精，限定18歲以上購買，讓大人們就連深夜也能喝到微醺咖啡。
7-ELEVEN CITY PRIMA X Johnnie Walker精品微醺威士忌拿鐵 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN CITY PRIMA X Johnnie Walker精品微醺威士忌拿鐵 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



 

7-ELEVEN CITY PRIMA X Johnnie Walker精品微醺威士忌拿鐵

供應期間：2023/12/13起
售價：189元
CITY PRIMA大杯精品拿鐵(冷/熱)+ Johnnie Walker黑牌(50ml迷你酒)，1+1微醺組合價189元、限量30萬杯。凡購買精品微醺威士忌拿鐵任一組，即可獲得一個約翰走路經典杯塞，共3款顏色，除了藍、黑經典色外，更有隱藏版驚喜色，採盲盒隨機出貨

 

 

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