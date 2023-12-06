吃到飽真的吃不膩！為了讓吃到飽控可以一直有新話題、新選擇，大倉久和大飯店位於2樓的歐風館自助餐廳推出「邂逅冬日銀雪歐洲」歐式主題料理吃到飽活動。以歐洲冬季料理常見的濃郁湯品和豐富的燉菜為特色，融合台灣新鮮在地食材與法式經典打造的冬日極致饗宴，設計一系列如蛤蜊巧達湯、香酥皮奶香海鮮、香豬排佐多蜜醬、義式風味紅醬魚、焗烤肉醬千層麵等營造出溫暖香濃的歐式佳餚。



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行政主廚山本克哉表示，法式料理著重於平衡和精確的烹飪技巧，並尊重食材的原始風味，強調對每一道菜餚的細緻處理和藝術性的呈現，融合了創意、美學和傳統，注重菜品的外觀、色彩和質感，以提供最佳的視覺及味覺體驗。這一次歐式主題料理吃到飽，結合台灣在地食材特性並運用多元烹飪技法融入經典法式料理，以源源不絕的巧思創意，細膩的烹調手法使歐風館的每一道料理層次鮮明。





開胃暖心湯品的「蛤蜊巧達湯」，美式新英格蘭風格湯品完全不添加一滴水，僅以奶油、洋蔥、培根、蛤蜊和牛奶熬煮而成，口感濃郁香醇。還有「義式風味紅醬魚」選用入口肉質鮮嫩且重達三公斤的台灣鰱魚，打造出那不勒斯風格的義大利魚料理。





香脆皮奶香海鮮則以天使蝦、珠貝、蛤蜊和白身魚等海鮮食材加入法式白醬，搭配酥皮爐烤出香醇濃郁的海鮮奶油燉鍋。香豬排佐多蜜醬是日本代表性的洋食之一，迷你版炸豬排方便一口享用，醬汁融合了紅酒的風味、蔬菜的甘甜及牛肉的美味，金黃酥脆的豬排搭配濃醇的醬汁，美味滿溢的享受。





還有「經典永不過時」，山本主廚原汁原味呈現古典正統的義大利波隆納風格的焗烤肉醬千層麵，濃郁鹹香富含層次且令人滿足。主廚大力推薦搭配紅酒品嚐，使味蕾享受更上一層樓。此外，紅酒慢燉牛肋骨、法式冷肉派及牛肉羅宋湯等歐式風味料理，讓您感受冬日溫暖的料理。





人氣第一的現切美國爐烤肋眼牛肉、羅馬風味脆皮燒肉、嫩煎北海道生食級干貝等無限供應，以及桃花林中國料理手工現捏燒賣港點以及山里日本料理現炸天婦羅，極致享受本格職人滋味。此外，自助餐最受歡迎的生食海鮮區域，包含鮮美天使紅蝦、松葉蟹腳、熟白蝦及現流魚獲的生魚片等無限供應。



大倉久和 2F 歐風館自助餐廳 / 餐價、時間

午餐 11:30 – 14:00 週一至週五1,280元 / 週六至週日1,580元（需另加一成服務費）

下午茶 14:30 – 16:30 週一至週日880元（需另加一成服務費）

晚餐 18:00 – 21:30 週一至週四1,480元 / 週五至週日1,580元（需另加一成服務費）

訂位專線：02-2181-5135

線上訂位：https://reurl.cc/NqAEK9



大倉久和大飯店

電話：02-2523-1111

地址：台北市中山區南京東路一段9號

官網：http://www.okurataipei.com.tw/zh-TW

