吉卜力粉絲一定要先筆記！吉卜力工作室周邊專賣店「橡子共和國」將於2023/12/14-2024/1/15，快閃板橋大遠百。不只有粉絲必拍的龍貓+貓巴士雙打卡點，還有超人氣的「龍貓故事精選紀念小盤子」閃耀回歸，並且消費滿1200元即贈送乙個，粉絲真的不能錯過。



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吉卜力工作室表示，這一次新北快閃店的先行販售商品備受期待，包含了首次推出100公分寬的大型抱枕「陪你坐坐抱枕 龍貓」，可一次左擁右抱大中小龍貓，還有實用的「多功能隔層托特包 龍貓」和多用途的「蕾絲手鍊」等系列商品都將搶先登場。





其中，限量發售的「陪你坐坐抱枕 龍貓」是寬達100公分的長型三連抱枕，不僅觸感柔軟舒適，靠上去正是大中小龍貓依偎在身旁、望著粉絲，可愛到不行。而「多功能隔層托特包 龍貓」以數種隔層設計，收納力三級跳，無論手機、卡夾或水壺都有適合的位置，好放又好拿，且外觀簡約有質感，內裡則滿是龍貓圖騰，細節亮眼。





此外，限量滿額禮「龍貓故事精選紀念小盤子」閃耀回歸，日本製的「龍貓故事精選紀念小盤子」全系列共六款，圖案別緻、質感絕佳，首次推出即造成搶收熱潮，單筆消費滿1200元即贈送乙個(不累贈)，自12月14日起陸續開跑。





同時，在「橡子共和國新北快閃店」活動倒數10天(2024年1月6日起)，推出另款快閃店限定滿額禮「紀念手提束口袋」，單筆消費滿1500元即贈送乙個(同期活動贈品二選一，不累贈，送完為止)。附有提把與束口抽繩的貼心設計，且外觀印花特別印有台灣字樣，具紀念價值。



最後，本次「橡子共和國新北快閃店」為了粉絲，特別設置兩處拍照打卡點，讓粉絲締造美好回憶。店鋪門口即有經典電影場景「龍貓等公車」，站牌加入「新北行」字樣，邀請粉絲一起到站新北市，加入大龍貓、小月和小梅候車的行列。沿著新北耶誕城街道行走，即會看到一樓米蘭廣場大門入口處的「貓巴士」打卡點，奔馳模樣就像載著粉絲移動。

橡子共和國新北板橋快閃店

活動時間：2023年12月14日(四)至2024年1月15日(一)

活動地點：板橋大遠百B1綠洲區



橡子共和國新北板橋快閃店 先行販售商品

陪你坐坐抱枕 龍貓 $6,000

多功能隔層托特包 龍貓 $880

藍格刺繡束口袋 中龍貓 $480

粉色收納環保袋 小龍貓 $580

蕾絲手鍊 $450 全系列共八款：大龍貓、中龍貓、小龍貓、吉吉、卡西法、無臉男、飛行石、小人國之王

※ 先行販售商品數量有限，售完為止；「陪你坐坐抱枕 龍貓」每人限購乙個；「龍貓收納袋系列」、「蕾絲手鍊」每款每人限購兩個，售完為止



橡子共和國新北板橋快閃店 滿額贈龍貓紀念小盤子特別活動

單筆消費滿1,200元，即贈「龍貓紀念小盤子」乙個，全系列共六款，每款開跑時間如下：

12/14 (四)｜序曲｜~片頭活力滿滿的小梅和小龍貓

12/19 (二)｜你是誰？｜~摸著龍貓尾巴，小梅好奇的問

12/25 (一)｜破洞的傘｜~小凱害羞的遞出雨傘

12/31 (日)｜我們遇到龍貓了！｜~興奮分享今日大事件

01/05 (五)｜尋找小梅｜~收到小月請求，龍貓的反應

01/11 (四)｜和媽媽窩在被子裡｜~片尾彩蛋，溫馨的Family Time



橡子共和國新北板橋快閃店 滿額贈紀念手提束口袋

活動倒數10天推出「紀念手提束口袋」，2024/1/6(六)起單筆消費滿1,500元即贈乙個。同期活動擇一參加，「紀念手提束口袋、龍貓紀念小盤子」為二選一贈送。

※贈品均不累贈，同期活動擇一參加，數量有限，送完為止。