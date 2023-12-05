三重鴨鴨公園地景藝術展回歸！每到年底，除了有新北歡樂耶誕城一定要朝聖之外，對於三重人而言，鄰近的鴨鴨公園一年一度的地景藝術展，更是遛小孩的好去處。今年以「魔法世界 穿梭夢境」為主題，設計11大全新地景裝置藝術揪大家到此免費拍。夜晚降臨也將點燈，讓人一次捕捉兩種不同的美。







將於本週末12/9正式登場的「2023鴨鴨公園地景藝術展」，超萌的巨型鴨鴨換上新裝，用萊卡彩帶和彩色人造草皮勾勒出俏皮模樣，一旁還有巨型的小鴨巫師帶著巫師帽、披著披風賣萌；還有飛天掃把邀你一起加入魁地奇；以及放大版的「人生魔法書、誰打翻了藥水」等讓你走進裝置藝術中合影。以及神秘樹林、哈欠小貓、神奇蘑菇、蘑菇小鴨等巨型地景藝術同步亮相，全都是必拍限定景點。







開幕首日將邀請特技表演、樂團表演，氣球達人秀到場狂歡，更設置大型充氣溜滑梯讓小朋友玩到沒電。現場也有輕食市集、彩繪面具免費DIY、打卡送免費好禮和闖關活動，讓大家週末到此有吃有玩。三重鴨鴨公園地景藝術展將一路免費展出到2024/1/14，每天晚上五點半點燈後，又會呈現出不同的樣貌是。



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三重鴨鴨公園地景藝術展 活動資訊

活動日期：2023/12/9~2024/1/14

活動時間：每日早上8:30至晚上10點

光雕時間：每日下午5點半開始

地景藝術：人生魔法書、誰打翻了藥水、小鴨巫師、一起加入魁地奇、愛情南瓜的魔咒、神秘樹林、哈欠小貓、神奇蘑菇、蘑菇小鴨



三重鴨鴨公園地景藝術展 開幕活動

活動日期：2023/12/9

表演活動：特技表演、樂團表演，氣球達人秀、大型充氣溜滑梯等活動。



三重區鴨鴨公園 交通資訊

1.從堤內市區中興橋旁「中興跨堤陸橋」到達淡水河畔堤頂步道，即可到看到堤外的「鴨鴨公園」。

2.從三重區環河南路(近堤防側) →經忠孝越堤道進入高灘地河濱公園(忠孝碼頭) →往上游方向(新莊、板橋)上行約1.3公里 (中興橋旁)，即可到達「鴨鴨公園」。

3.捷運：三重站1A或機捷A2站出口，往重新橋方向經過重新市集及重新棒球場直走約700公尺即可到達「鴨鴨公園」。

