台灣嘻哈展區搶先逛！台北流行音樂中心開幕至今，最受歡迎的常設展《唱 我們的歌 流行音樂故事展》，透過不同媒介讓人深度了解台灣音樂史，最後沈浸式體驗展區更帶領大家走進五月天、TizzyBac、兄弟本色等演唱會現場。現如今更擴大規模，正式將「Hip-Hop大事_台灣嘻哈展區」納入展區中，請到被譽為饒舌屆「校長」大支和《大嘻哈時代》監製周祐楷作為策展顧問，讓更多人認識台灣嘻哈。







近年台灣嘻哈竄紅，從小眾逐漸走向大眾，在流行音樂中有著舉足輕重的地位，這次全新的「台灣嘻哈展區」，從1990年代一路至今的嘻哈文化與歷史以歌手、幕後工作者，訪問到「臺灣嘻哈始祖」L.A. Boyz推動台灣嘻哈的黃立成、被譽為「臺灣地下饒舌第一人」的MC HotDog 熱狗、榮獲金曲獎肯定的「頑童MJ 116」、2023年《大嘻哈時代2》冠軍選手「阿跨面」等跨世代饒舌歌手，透過他們的角度訴說著他們的不同嘻哈世代。







在訪問影片中還能聽到受訪者接觸嘻哈音樂的故事，熊仔更透露某次上台前收到蛋堡的訊息：「台灣的嘻哈接下來就靠你了。」讓他全身起雞皮疙瘩，有種說不出的感動。並展出多件代表臺灣嘻哈史的特色展品，包括L.A. BOYZ經典已絕版的《舞林秘笈-閃》錄影帶，影響眾多嘻哈後輩的《I Don’t Wanna See No 歐巴桑》卡帶，以及深具時代意義的MC HotDog 熱狗以《Wake Up》獲得的第十八屆金曲獎「最佳國語專輯」獎盃等，只要是玩嘻哈的看到這些絕對會激動不已。



此外，MC HotDog 熱狗及葛仲珊分別擔任了中、英文語音導覽，有別過往展覽體驗，讓觀眾透過他們的聲音，更能融入主題的氛圍。



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北流《唱 我們的歌 流行音樂故事展》Hip-Hop大事_台灣嘻哈展區

開展日期：2023年12月5日

營業時間：週二至週日10:00~18:00（16:30停止售票及入場）

展覽地點：台北市南港區忠孝東路七段99號，台北流行音樂中心文化館《唱 我們的歌 流行音樂故事展》