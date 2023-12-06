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忍者龜悠遊卡！忍者龜經典旅行車「忍者龜Turtle Van 造型悠遊卡」12/7開放預購，鐵粉一定要收。

2023-12-06 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：Be Come True 人氣：1,326
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編輯 李維唐

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這一次忍者龜Turtle Van 造型悠遊卡真的有一點可愛了！全球知名漫畫「忍者龜」誕生40周年，為了讓所有粉絲、漫畫迷，可以一同分享這個喜悅，全新的「忍者龜Turtle Van 造型悠遊卡」，將忍者龜的趣味元素注入生活中，喜愛忍者龜的粉絲一定要收。

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忍者龜Turtle Van 造型悠遊卡
忍者龜Turtle Van 造型悠遊卡

此次造型悠遊卡以忍者龜劇情中的經典載具「烏龜車Turtle Van」為設計靈感，經由美國忍者龜版權商正式授權，保證精準呈現原作中經典的造型，「忍者龜Turtle Van 造型悠遊卡」不僅擁有忍者龜經典載具的外觀，除了出動打擊壞蛋，還搭載了多項獨特設計，使用悠遊卡功能感應時具發光功能，擋風玻璃處如同活力四射的忍者龜眼睛一樣閃亮，除此之外車輪還可滾動，增添實用性和趣味性。
忍者龜Turtle Van 造型悠遊卡
忍者龜Turtle Van 造型悠遊卡

此外，針對40週年Be Come True 官網再加碼推出「忍者龜40週年披薩紀念組」，以忍者龜最愛的披薩盒包裝禮盒，內含2組造型悠遊卡及限定明信片5張，售價1,984元向40週年致敬，紀念套組讓喜愛忍者龜的粉絲「開箱使用與完整蒐藏」一次擁有。
忍者龜Turtle Van 造型悠遊卡
 

 

忍者龜Turtle Van 造型悠遊卡

每組單價：$890元
預購日期：12月7日中午12:00
官網預購：https://shopbecometrue.tw/LTa72

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#悠遊卡
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忍者龜 悠遊卡
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