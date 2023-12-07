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麥吉新品烤玉米手搖杯！麥吉冬季推出「玉米濃湯奶茶」限量開賣，烤黑糖奶蓋、三重巧克力可可亞飲料控喝起來。

2023-12-07 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：679
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編輯 張人尹

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麥吉新品是烤玉米、玉米濃湯奶茶！看準飲料控冬天偏好濃郁口感、療癒系喝法，IG超夯手搖杯「麥吉」這次寄出3款冬季限定新品，結合飲料控必喝的奶茶、奶蓋、可可等元素，此外更推出超狂「玉米濃湯奶茶」直接附上一串烤玉米，飲料控要跟上話題，就一定要喝過。

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2023麥吉冬季濃郁極品新品 烤玉米手搖杯  / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
2023麥吉冬季濃郁極品新品  / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

麥吉冬季新品首推超有話題「玉米濃湯奶茶」，特別使用超甜、生食等級的「水果玉米」最為主角，以玉米粒拌入鹹香的奶蓋裡，讓人咬得到飽滿的玉米顆粒，基底則搭配帶有太妃糖香氣的奶茶，並且在頂端放上半截水果玉米，炙燒過後更凸顯烤玉米、爆米花香氣。限量推出的「玉米濃湯奶茶」只限定供應熱飲，飲料控一定要朝聖。
​​2023麥吉冬季濃郁極品新品 玉米濃湯奶茶  / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
2023麥吉冬季濃郁極品新品 玉米濃湯奶茶  / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

如果想要溫潤療癒的奶茶系列，要喝這次麥吉新品「烤黑糖奶蓋奶茶」，基底是輕甜奶茶、搭配招牌濃厚奶蓋，並且豪邁撒上黑糖，再進行炙燒，打造三種顏色、三種風味層次，推薦將頂部的烤黑糖是直接就口喝，或是拌入奶茶中更增添風味。
2023麥吉冬季濃郁極品新品 烤黑糖奶蓋奶茶 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
2023麥吉冬季濃郁極品新品  / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載



針對冬天必喝的「可可」話題，麥吉這次推出奢華版「三重巧克力可可亞」，一次用三種巧可力、打造三倍濃厚的可可喝法。底層基底是滑順可可亞，蓋上超厚可可布蕾奶蓋增添綿密口感，最頂層再均勻灑滿苦甜風味的可可粉，讓人一口就能喝到三種層次，無論冰飲、熱飲都濃郁。
2023麥吉冬季濃郁極品新品 三重巧克力可可亞 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
2023麥吉冬季濃郁極品新品 可可奶蓋  / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
 

2023麥吉冬季濃郁極品新品

上市日期：2023/12/7，期間限定。
新品售價：
三重巧克力可可亞(M)：$75 
烤黑糖奶蓋奶茶(M)：$75 
玉米濃湯奶茶(M)：$120（限量供應、限熱飲）

 

 

 

看更多2023麥吉冬季濃郁極品新品：
2023麥吉冬季濃郁極品新品  / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
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麥吉 烤玉米 玉米濃湯奶茶 黑糖 more
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