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全家買一送一喝！全家X傑克丹尼蘋果威士忌聯名「醉醺蘋果焦糖拿鐵、仙女紅茶」整瓶威士忌到滿，週末加碼10大買一送一。

2023-12-07 文字：編輯 鄭雅之 採訪報導 攝影：編輯 鄭雅之 人氣：6,204
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編輯 鄭雅之

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來全家微醺一下！在冷冷寒冬中，喝一杯微醺特調酒暖暖身，就是最療癒的時刻。全家便利商店今年冬天首度和傑克丹尼蘋果威士忌聯名，推出「醉醺蘋果焦糖拿鐵」、「醉醺蘋果仙女紅茶」兩款獨家特調新品，將便利商店隱藏版調酒喝法變成正式飲料單，24小時微醺小酒吧就等你到全家開喝。此外，週末最夯的康康五買一送一也祭出10款指定商品優惠，從咖啡到泡麵通通有。



將於12/13開賣的全家、Jack Daniel's傑克丹尼聯名飲品，以最經典的田納西蘋果威士忌為主角，直接附上50ml的蘋果威士忌，無論是搭配Let’s Café慢煮焦糖為基底的「醉醺蘋果焦糖拿鐵」；還是人氣古早味仙女紅茶特調的「醉醺蘋果仙女紅茶」，咖啡香或茶香混搭帶有果香的威士忌，在冷冷的天氣中喝一杯超暖身。更加碼推出聯名舒壓捏捏杯，只要購買任一款聯名醉醺飲品，就送一顆捏捏杯。



而每週末一定要跟上的康康五買一送一，也將在12/8-12/10精選10款人氣商品作為優惠。為咖啡控準備Let’s Café大杯特濃拿鐵買一送一之外，還有UCC赤濃醇黑咖啡、UCC藍山綜合黑咖啡買一送一可以買回家囤貨。百吉蘇打大雪糕、農心辣白菜泡菜拉麵袋麵、鮮一杯南非國寶茶等也通通有買一送一折扣，快趁優惠先買起來。

推薦閱讀：小七咖啡聯名Johnnie Walker！7-ELEVEN精品咖啡Johnnie Walker微醺威士忌拿鐵開賣，大人系咖啡附迷你酒喝起來。
全家FUN安心取 9元全家咖啡/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載


 

全家X傑克丹尼蘋果威士忌聯名飲品

開賣日：2023/12/13
優惠：凡購買「醉醺蘋果焦糖拿鐵」或「醉醺蘋果仙女紅茶」，1杯可贈送1顆聯名舒壓捏捏杯，數量有限、贈完為止(共2款、隨機不挑款)。
 

全家Let’s Café醉醺蘋果焦糖拿鐵組合 組合價109元

Let’s Café慢煮焦糖拿鐵(大杯，冷/熱不限)+傑克丹尼田納西蘋果威士忌(50ml)
 

全家私品茶醉醺蘋果仙女紅茶組合 組合價99元

私品茶仙女紅茶(大杯，冷/熱不限)+傑克丹尼田納西蘋果威士忌(50ml) 
 

全家買一送一優惠

活動時間：2023/12/8-2023/12/10
買一送一品項：Let’s Café大杯特濃拿鐵(冰熱不限)、UCC赤濃醇黑咖啡、UCC藍山綜合黑咖啡、百吉蘇打大雪糕、好時金磚杏仁黑巧克力、日本甘樂葡萄鮮果實軟糖、農心辣白菜泡菜拉麵袋麵、鮮一杯南非國寶茶/綠茶，翠果子-超大葡萄乾則有買2送2。

 

 

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Jack Daniel's 傑克丹尼 威士忌 聯名 more
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