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有海味台鐵便當！臺鐵局X日本淡路屋聯手推出「海味」聯名特色便當，每日限量70份、12/8開賣。

2023-12-07 文字：編輯 李維唐 圖片：交通部臺灣鐵路管理局 人氣：4,168
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編輯 李維唐

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台鐵便當對於許多便當控來說，是一個不可被取代的地位，不只是傳統排骨便當、還是在地特色鐵盒便當，台鐵的便當就是必吃。這一次臺鐵局將與日本知名老字號鐵道便當「淡路屋株式會社」簽署「締結友好合作備忘錄」，並在12/8-12/14，聯手推出「海味」聯名特色便當，每日限量70份、每份399元。

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台鐵X淡路屋「海味便當」

為了慶祝臺鐵局與淡路屋締結友好協定，由臺北鐵路餐廳研製期間限定臺日聯名「海味便當」，外盒使用淡路屋經典蛸壺章魚陶瓷便當盒，盒身顏色採用經典臺鐵藍，象徵臺日交融，極具收藏價值。便當盒內盛裝臺北鐵路餐廳主廚研製的古早味鮑魚飯，將鮮味極佳的鮑魚湯汁加入扁魚粉等食材和季節時蔬蒸煮，蒸飯內塞入小鮑魚，營造品嘗時的特殊驚喜感，小章魚以日式照燒口味烹調，口感Q彈、鹹香甜醇；再搭配炙燒生食級干貝及金黃銀杏點綴，提供顧客奢華美味的頂級至尊享受。
台鐵X淡路屋「海味便當」

臺鐵X淡路屋友好締結限定的「海味便當」，訂於12月8日至14日在臺北車站「臺鐵便當2號店」販售，首日配合活動自10時30分開賣，餘12月9日起每日11時開賣，每日限量70份，每份售價399元。便當食用完畢後的蛸壺章魚陶瓷便當盒與台鐵便當經典帆布袋，還能收藏或重複利用。
台鐵X淡路屋「海味便當」


 

台鐵X淡路屋「海味便當」

售價：每份399元
供應數量：每日限量70份，每人限購1個，售完為止。
販售地點：臺北車站「臺鐵便當2號店」
販賣期間：自12月8日起至12月14日(共7天)
販賣時間：每日中午自11時整開賣(惟12/8配合活動需要自10時30分開賣)，數量有限，售完為止(午餐限定)。
 

認識淡路屋

淡路屋自1903年(明治36年)創業，屢次領先同業破框研發深具創意的鐵路便當菜色及推出多款商品化便當盒(例如：蛸壺章魚便當及JR 貨運貨櫃便當)造成熱銷搶購盛況，甚至研發加熱式的。「Acchicchi蒸汽便當」，跳脫日式冷食便當盒的限制。

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便當 台鐵便當 限定款 日本聯名便當
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