耶誕節大餐吃gubami Social！信義區gubami Social結合法餐的浪漫風格、以及台灣料理的親切溫度，是許多人約會聚餐的口袋名單，這次陳嵐舒主廚針對耶誕節推出6款全新菜單，並且與花藝品牌「煙花蕨醒」攜手，打造限定佈置、夢幻甜點組合，耶誕大餐就先訂起來。



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gubami Social這次耶誕節新菜單，延續以往台、法融合的風格，並且加入「煙花蕨醒」的花藝增添耶誕節氣氛，主推前菜包含「椪餅番茄蝦塔塔」以椪餅搭配黑麻油作為延伸，中間餡料葡萄蝦、番茄攪拌後放入椪餅一起享用，適合秋冬溫補。另一款「煙燻燉肉塔可」則以墨西哥TACO玉米餅，搭配優格醬、台味煙燻燉豬腳肉，連拍照打卡都可愛。







這次gubami Social把超夯叉燒醬強勢回歸，推出「烏梅慢慢烤豬肋排」，使用彰化花田喜彘白豬、升級版叉燒醬2.0，其中還有70%黑巧克力做為醃料，適合分食享用。擁有台味靈魂的還有「酥皮剝皮辣椒雞」，外層是法式經典的千層酥皮，包覆內層剝皮辣椒雞湯的精華，吃得到燉白豆、剝皮辣椒、白蘿蔔一起燉煮，超適合冬天喝起來暖胃。





gubami Social 冬季新菜

主餐的部分，則有紅油番茄糊為主軸的「紅油擔擔海鮮義麵」，強調酸甜、微辣風味，搭配螯蝦、淡彩等多種海鮮增添太平洋風情，而「法式紅湯牛肉麵」也是升級回歸，使用美國牛小排、牛腱心及牛筋，再搭配獨家特製的黑松露辣醬，以及容易吸附湯汁的1.81特製細麵，打造最特別牛肉麵吃法。本次gubami Social與花藝品牌「煙花蕨醒」針對耶誕節共同合作，特別在餐廳入口、餐廳中島打造花藝藝術裝置，增添耶誕節的慶典、華麗風格。除此之外也設計全新「煙花未冷˙Social覺醒-限定飲品甜點節慶組合」，雙人份甜點飲品組合中，包含胡桃布朗尼甜品、兩杯以台灣茶為基底之無酒精特調，還搭配茉莉花噴霧、香草油滴瓶和莓果龍舌蘭試管，偏好香氣、酒精可以自己加入飲品中調配，打造專屬的耶誕套餐。

販售時間：即日起陸續上市

販售價格：依現場公告為主



gubami Social 煙花未冷˙Social覺醒-限定飲品甜點節慶組合

販售時間：即將上市

販售價格：依現場公告為主

販售內容：組合內含兩杯無酒精特調，及一份巴黎山胡桃布朗尼



gubami Social 聖誕新年限定雙人套餐

販售時間：12/15起正式販售

販售價格：4,880元/雙人套餐，另計10%服務費

販售內容：雙人套餐內容詳細請洽門店。聖誕新年限定雙人套餐包含「煙花未冷˙Social覺醒-限定飲品甜點節慶組合」乙組。



詳細活動規範及供應情形，依 gubami Social 官方公告為準。