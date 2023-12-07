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林口壽司郎新概念店！極黑版「壽司郎林口店」40元壽司任選免費送，林口第一間壽司郎開吃。

2023-12-07 文字：編輯 鄭雅之 採訪報導 攝影：編輯 鄭雅之 人氣：968
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編輯 鄭雅之

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林口人揪吃壽司郎！從2018年來台至今默默不斷展店的壽司郎，是被壽司控評為吃過還會一直回訪的人氣迴轉壽司店，這次台灣第39號店外觀跳脫以往的紅、白明亮配色，以全新極黑外觀面貌首次在林口亮相，讓期待已久的林口人揪吃壽司。
壽司郎林口店/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
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為了凸顯壽司師傅的職人的精神，首度以純黑獨棟建築坐落在林口，營造出城市摩登的氛圍，店內則是使用日式工業風，座位上方的原木色木柵欄搭配間接照明，再配上有別於一般店的黑色座位區，呈現出高質感的用餐環境。
壽司郎林口店/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
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為了歡慶林口首間、全新概念壽司郎開幕，推出三大開幕優惠，包括「鮪魚極上赤身 2貫」原價60元開幕優惠只要40元就能吃到。單筆消費滿300元再加碼送開幕紀念款A4資料夾，若在12/8～12/14期間，到官方FB粉絲團參加按讚，就免費招待40紅盤乙盤。同時也公布新北最夯前五名壽司排行，「鮮蝦3貫」、「生鮭魚」、「人氣炙烤3貫」、「炙燒起司鮭魚」、「蒜香花枝天婦羅」五款不同類型的壽司擄獲新北人的胃。

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壽司郎林口店/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
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壽司郎林口店 營業資訊

地址：新北市林口區南勢里民富街110號
電話：02-2600-9899
試營運：12月8日（五）起至12月21日（四）12:00~21:00
開幕日：12月22日（五）起 11:00~22:00
訂位方式：APP預約 http://onelink.to/sushiro.tw
座席數：180席
 

壽司郎林口店 開幕優惠

1、慶祝壽司郎林口店盛大開幕，推出特別商品-鮪魚極上赤身2貫40元。數量有限售完為止。
2、單筆消費滿300元以上，並參加Facebook按讚活動，即可獲得壽司郎林口店限定！開幕紀念款A4資料夾乙個。數量有限送完為止。
3、12月8日（五）起至12月14日（四）止，參加Facebook按讚活動，即可享$40紅盤招待乙盤。

注意事項：
1、按讚折扣須單筆滿300元以上方可使用。 
2、折扣上限不得超過該桌用餐人數。 
3、活動僅限內用。
 

 

更多「壽司郎林口店」照片：

壽司郎林口店/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
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