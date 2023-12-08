英格莉莉耶誕下午茶開吃！Engolili英格莉莉主打氣質英式下午茶，超人氣「粉撲鬆餅」系列這次針對耶誕節主題，推出全新口味「莓好時光粉撲鬆餅」，此外還搭配雙人套餐送「香氛殿堂」香水，以及窩客島加碼再送「鐵鍋鬆餅免費吃」，下午茶先約一波。



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英格莉莉本次新品「莓好時光粉撲鬆餅」，特別選用新鮮莓果、紅醋栗、藍莓，製成酸甜的雪酪和卡士達，以及紅寶石般的楊梅果實，打造粉紫色的夢幻視覺效果，同時搭配圓潤、蓬鬆的「粉撲鬆餅」，模擬出冬季宮廷花園的浪漫氣氛。





配合本次新甜點上市，英格莉莉推出「派對饗宴套餐」，除了吃得到新品「莓好時光粉撲鬆餅」之外，還包含漢普頓宮花園飯、義式烤餅、千層麵、以及2杯飲品，讓人下午茶正餐一次滿足，套餐中還附贈「香氛殿堂」Olibere經典系列或花園系列的針管香水。







除此之外，英格莉莉更與窩客島合作，至「英格莉莉南西店」點「派對饗宴雙人套餐」並出示本篇報導，即可送香氛殿堂-奧麗蓓爾「高級訂製系列」的針管香水兩入，同時再加碼，於報導留言再抽出三份經典「鐵鍋鬆餅」免費兌換券約女友、約閨蜜一起朝聖。



英格莉莉 莓好時光粉撲鬆餅

上市日期：即日起上市

售價：300元/份



英格莉莉 派對饗宴套餐

供應期間：即日起至2024年1月31日

優惠價：1,398元

內容：莓好時光粉撲鬆餅、漢普頓宮花園飯、義式烤餅、千層麵、2杯飲品。



英格莉莉 香氛殿堂合作優惠

活動期間：2023/12/07-2024/01/31

活動內容：

1、至全台英格莉莉門市消費「派對饗宴雙人套餐」，即可獲得Olibere經典系列或花園系列的針管香水乙支，數量有限送完為止。



2、至香氛殿堂全台實體門市或線上通路消費，即可獲得「粉撲鬆餅免費兌換券」乙份(市值NT$280)，限量3,000份。



英格莉莉 窩客島合作活動

活動期間：即日起至送完為止

活動方式：

1、憑窩客島本篇報導，至英格莉莉-誠品南西店，點購「派對饗宴雙人套餐」即贈送香氛殿堂-奧麗蓓爾「高級訂製系列」的針管香水兩入，數量有限送完為止。



2、於窩客島本篇報導文末，參加留言抽獎活動，有機會獲得「鐵鍋鬆餅」免費兌換券。



詳細活動規範及供應情形，依 英格莉莉 官方公告為準。