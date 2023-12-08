英格莉莉耶誕下午茶開吃！Engolili英格莉莉主打氣質英式下午茶，超人氣「粉撲鬆餅」系列這次針對耶誕節主題，推出全新口味「莓好時光粉撲鬆餅」，此外還搭配雙人套餐送「香氛殿堂」香水，以及窩客島加碼再送「鐵鍋鬆餅免費吃」，下午茶先約一波。
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英格莉莉本次新品「莓好時光粉撲鬆餅」，特別選用新鮮莓果、紅醋栗、藍莓，製成酸甜的雪酪和卡士達，以及紅寶石般的楊梅果實，打造粉紫色的夢幻視覺效果，同時搭配圓潤、蓬鬆的「粉撲鬆餅」，模擬出冬季宮廷花園的浪漫氣氛。
配合本次新甜點上市，英格莉莉推出「派對饗宴套餐」，除了吃得到新品「莓好時光粉撲鬆餅」之外，還包含漢普頓宮花園飯、義式烤餅、千層麵、以及2杯飲品，讓人下午茶正餐一次滿足，套餐中還附贈「香氛殿堂」Olibere經典系列或花園系列的針管香水。
除此之外，英格莉莉更與窩客島合作，至「英格莉莉南西店」點「派對饗宴雙人套餐」並出示本篇報導，即可送香氛殿堂-奧麗蓓爾「高級訂製系列」的針管香水兩入，同時再加碼，於報導留言再抽出三份經典「鐵鍋鬆餅」免費兌換券約女友、約閨蜜一起朝聖。
英格莉莉 莓好時光粉撲鬆餅
上市日期：即日起上市
售價：300元/份
英格莉莉 派對饗宴套餐
供應期間：即日起至2024年1月31日
優惠價：1,398元
內容：莓好時光粉撲鬆餅、漢普頓宮花園飯、義式烤餅、千層麵、2杯飲品。
英格莉莉 香氛殿堂合作優惠
活動期間：2023/12/07-2024/01/31
活動內容：
1、至全台英格莉莉門市消費「派對饗宴雙人套餐」，即可獲得Olibere經典系列或花園系列的針管香水乙支，數量有限送完為止。
2、至香氛殿堂全台實體門市或線上通路消費，即可獲得「粉撲鬆餅免費兌換券」乙份(市值NT$280)，限量3,000份。
英格莉莉 窩客島合作活動
活動期間：即日起至送完為止
活動方式：
1、憑窩客島本篇報導，至英格莉莉-誠品南西店，點購「派對饗宴雙人套餐」即贈送香氛殿堂-奧麗蓓爾「高級訂製系列」的針管香水兩入，數量有限送完為止。
2、於窩客島本篇報導文末，參加留言抽獎活動，有機會獲得「鐵鍋鬆餅」免費兌換券。
詳細活動規範及供應情形，依 英格莉莉 官方公告為準。
現在WalkerLand窩客島和「英格莉莉」合作，要送你「鐵鍋鬆餅」免費兌換券，只要你回答下列問題並答對，即有機會獲得。
● 活動問題：
英格莉莉經典甜點「鐵鍋鬆餅」、以及新系列「粉撲鬆餅」，都是下午茶的熱門選擇。
請問：傳統英國貴族享用的下午茶，稱作「low tea」還是「High tea」？
● 活動贈品：
◎ 英格莉莉鐵鍋鬆餅兌換券 乙 份 共 3 名
● 活動時間：2023-12-07 16:11~2023-12-14 00:00
● 得獎公佈：2023-12-14 12:00 公佈於 窩客島個人主頁
● 注意事項：
(1)參加留言贈獎活動，需在 窩客島官網文章 下方作答才符合抽獎資格，若在其他社群平台中作答，為無效留言。
(2)得獎公布後，WalkerLand窩客島客服中心將會統一寄送「得獎通知細節辦法」至得獎者註冊信箱，請得獎者留意是否收到信件，若無收到信件請主動通知。
(3)得獎通知將以窩客島會員基本資料中提供的信箱為聯絡方式，若因個人基本資料有誤而導致未收到通知，並在得獎名單公布後三天內未主動告知未收到信件，將不再進行補寄、得獎名額也不再進行遞補動作。
(4)活動贈送之票券規範，請依照票券上所規定為主。
(5)此活動得獎人相關資料將提供給第三方合作廠商，若不同意將視同放棄得獎資格，亦不再進行遞補動作。
(6)如對活動有任何問題，請「登入窩客島網站>會員中心>活動留言區域」向客服提出，我們將儘速回覆。
(7)主辦單位保留修改活動與獎項細節權利，無須事前通知。
特別說明：
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請要參與本次活動的會員，至會員中心→收信E-mail設定→設定Gmail帳號信箱。
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