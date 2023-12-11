逛士林夜市，要喝綠豆沙牛奶買一送一！士林夜市裡的手搖杯「頃刻間」，主打70年代復古街機，吸引許多人朝聖，逛夜市一定要玩個遊戲、拍個美照才甘願。不讓遊戲機搶走鋒頭，這次頃刻間推出「全品項買一送一」限定優惠，超人氣綠豆沙牛奶、芋頭沙牛奶，夜市邊逛邊喝很可以。



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為了讓粉絲不只走過路過、還能邊喝飲料邊打電動，這次「頃刻間」自即日起推出「會員買一送一」限定優惠，只要加入頃刻間官方LINE好友，每個月都會得到兩張「頃客券」，憑券可享有「飲品全品項買一送一」優惠，限定在每月1號、11號、21號、31號使用，現在加入最快12/11就能喝飲料買一送一。







針對本次買一送一優惠，「頃刻間」同步推薦店內3大熱門飲料，包含招牌「綠豆沙牛奶」，使用手工熬煮綿密綠豆泥、搭配濃厚牛奶，打造純粹復古風味。芋頭控也要喝「芋頭沙牛奶」，嚴選特級芋頭熬成泥，打造濃厚芋香風味。除此之外，還有超人氣奶蓋氣列「酪酪紅茶」，以現炒「古早味炒糖紅茶」作為基底，搭配紐西蘭乳酪製成的鹹甜奶蓋，讓飲料控邊逛夜市、邊喝奶蓋最對味。





頃刻間

地址：台北市士林區小北街1號

電話：(02)2881-8619



頃刻間「頃客券」優惠活動

活動期間：即日起

活動內容：加入頃刻間Line好友，每個月都能獲得兩張「頃客券」，憑券可享全品項買一送一優惠。

優惠券使用限制：限定每月1號、11號、21、31號使用。



詳細活動規範及供應情形，依 頃刻間 官方公告為準。