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初鹿牧場巧克力牛乳回歸！保久乳「初鹿牧場巧克力牛乳」全聯強勢開賣，初鹿牧場生乳、乳含量50％喝起來。

2023-12-08 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：1,835
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編輯 張人尹

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初鹿牧場保久乳回來了！純白小包裝的「初鹿牧場保久乳」，主打常溫保存、喝得到純粹初鹿牧場生乳，加上可愛小巧的造型，讓許多人掃貨回家當早餐開喝。這次初鹿牧場推出新口味「初鹿牧場巧克力牛乳」，濃郁可可味加上初鹿牧場生乳，打造冬季專屬的絲滑喝法。

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初鹿牧場巧克力牛乳 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
初鹿牧場巧克力牛乳 新口味 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

初鹿牧場新品「初鹿牧場巧克力牛乳」延續初鹿保久乳的方形小包裝，搭配藍色圓圈、初字LOGO，讓人拍照超可愛。其中巧克力牛乳更強調使用「初鹿生乳」，乳含量達50％以上，搭配高級可可粉調味，打造濃厚療癒的冬季風味。
初鹿牧場巧克力牛乳 販售通路 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
初鹿牧場巧克力牛乳 乳含量50% / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

初鹿牧場表示，本次新品「初鹿牧場巧克力牛乳」即日起正式開賣，同步在初鹿牧場官方線上商城、台東初鹿牧場園區、以及全台全聯門市開賣，其中全聯可以買到6入組包裝、在初鹿官網也提供一箱24瓶組合，初鹿牧場巧克力牛乳可以常溫保存，買整箱放在家當早餐剛剛好。
初鹿牧場巧克力牛乳 販售資訊 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
初鹿牧場巧克力牛乳 規格 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


 

初鹿牧場巧克力牛乳

上市日期：2023/12/08
販售通路：初鹿牧場官方線上商城、台東初鹿牧場園區、全台全聯門市
售價：
單瓶售價：$42/瓶
6瓶售價：$202/組（全聯供應）
整箱售價：$792/箱（24瓶，初鹿牧場官網供應）

 

 

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#初鹿牧場
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