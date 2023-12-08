了解到許多人希望可以在阿里山迎接2024年元旦第一道曙光，阿里山林業鐵路於1/1清晨2時50分開行第1班祝山觀日列車。並在12年12月11日上午9時起，接受團體電話預約；15日上午6時起開放個人網路訂票。要讓想在阿里山看日出的旅客，有更多的選擇。
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為了有效分流，讓大家都可以買到票，阿里山林業鐵路及文化資產管理處將於112年12月11日上午9時起至14日下午4時止，開放50人以上團體電話預約，去回程共21班次列車(3100張車票)，訂票專線05-2679200(阿里山車站)。
此外，個人票於12月15日上午6時起至31日上午12時止，開放網路訂票，亦可於31日下午1時起至5時止到阿里山車站1F購票，每人每次限購6張票(去回程3900張車票)。未售完車票從元旦凌晨2時20分起，可於阿里山車站1F購買，每人每次限購10張，售完為止。
同時，搭林鐵迎祝山曙光的遊客除了可在全臺鐵路最高祝山車站(第一座採用智慧生態照明的車站)欣賞紅楓外，還可以再到祝山觀日平台聆聽「日出印象音樂會」(十鼓擊、尋人啟事樂團及樂興之時管絃樂團)及小笠原山觀景平台迎接星星、月亮及玉山群峰嶄露曙光(約7點5分)，回程第1班發車時間7時15分，末班車9時15分。
祝山觀日列車開行時刻表資訊
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