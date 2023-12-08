挑戰阿里山英迪格最優惠價格、堪稱玩國旅搭環島之星夢想號最高CP值，易遊網推出全新獨家夢幻潮旅專案，搭乘觀光列車「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」、入住「阿里山英迪格酒店」，再包含租車36小時每人最低只要7,990元起。此外，想輕鬆玩還有食宿行遊全包每人13,990元起，搶攻品味人士以及海歸旅客。



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易遊網表示，這一次全新的推出「夢幻潮旅·探訪山鄰」主題行程，主要是希望可以吸引高端客群、海歸返台旅遊的遊客。透過組合式的包套服務，讓遊客可以體驗台灣環島之星夢想號、入住阿里山最奢華的國際飯店阿里山英迪格，同時探訪阿里山秘境茶園與咖啡莊園、品嚐原民風味的鄒族特色饗宴，當然還有世界級登山鐵路-阿里山林鐵等深度旅程。







其中，最讓旅客期待解鎖的就是今年2月才正式開幕的「阿里山英迪格酒店」，為阿里山第一間國際品牌酒店，不只可以欣賞到阿里山的日出、日落、雲海和森林。同時飯店將阿里山的森鐵、 神木、 鄒族文化與台灣藍鵲等意象，融入於飯店設計中，從建築外觀、大廳到客房，打造傳遞阿里山文化的風格住宿。





此外，阿里山英迪格酒店內的觀星平台、頂樓露天酒吧、無邊際池畔，更是可以讓旅人盡情的放鬆。不論是在無邊際池畔觀賞阿里山的美景，又或者是在頂樓露天酒吧與同行旅人一同享受片刻放縱的時光，以及在觀星平台欣賞台灣的美。



易遊網推出的行程安排旅客入住精品房，每間客房都有私人陽台，在房內就能享受山間芬多精，夜晚欣賞唯美星空，晨間一睹日出風采，感受愜意無比的觀景享受。客房設計運用鄒族元素與台灣藍鵲為靈感，搭配象徵阿里山雲海的造型地毯和具有楓葉意象的幾何壁飾，將在地文化發揮的淋漓盡致，營造具有溫度的住房體驗。並且，這一次全包式主題行程的旅客，還將安排飯店一泊二食享用「ton‘u kitchen栗餐廳」頂級semi buffet，集結嘉義特色小吃、阿里山在地食材與鄒族原民料理，帶給旅客精緻美味的特色饗宴，讓旅人可以品嚐到台灣最在地的美味、享受最高品質的用餐服務。同時，易遊網在全包式主題行程中，共規畫了12大行程路線供旅客選擇，其中首推「環島之星X阿里山英迪格酒店 茶席體驗．石棹步道群2天」，深入茶鄉來場古厝正統茶席體驗，品嚐以阿里山茶入菜的特色饗宴，感受茶職人的手感溫度，還可漫步於被群山環繞的五星級步道「石棹步道群」，冬天來訪還有機會看到壯闊雲海和琉璃光絕美景色。還有咖啡控一定不能錯過的「環島之星X阿里山英迪格酒店 冠軍咖啡．逐鹿部落2天」品嚐獲獎無數的「鄒築園」世界級冠軍咖啡，從產地到生產、包裝、品嚐，認識台灣的好咖啡。並且本行程還可以到佐一茶屋享用以阿里山小葉紅茶與柴魚湯製作的茶泡飯定食、再到阿里山逐鹿部落近距餵食梅花鹿。當然針對海歸返鄉旅客、需要多天數旅程以及高享受的需求，易遊網加碼推出4日環島遊行程「環島之星X阿里山英迪格酒店 梅山觀音瀑布．台南晶英．太魯閣晶英4天」，全程安排入住五星級奢華酒店、探訪封閉逾23年終於重啟開放的人間仙境「觀音瀑布」、大啖名人推薦的台南必吃溫體牛肉火鍋「三大牛肉火鍋」以及前往太魯閣欣賞鬼斧神工的九曲洞奇景，一趟旅程暢遊東南台灣，每人32,900元起。除了主題式包套行程之外，易遊網針對喜愛自主玩樂或是想來趟微奢輕旅的旅客，推出高CP值的「環島之星X阿里山英迪格酒店．潮遊山林自由行2天」，包含來回車票、飯店一泊一食與租車36小時，原價每人8,500元起，前100名預訂的旅客，不僅可享有每人7,990元起的限量超甜價，於12月20日前下訂，輸入折扣碼「ezdream1500」每單還可再折1,500元，換算下來每人最低只要7,490元。同時，此外，還可享「ton‘u kitchen栗餐廳」飯店晚餐85折(原價每人3,180元+10%)以及「'aveoveoyu」酒吧調酒買一送一的專屬優惠。



阿里山英迪格酒店．潮遊山林自駕2天 $7,990起

36小時租車

環島之星迪士尼列車

酒吧調酒買一送一



阿里山英迪格酒店．森鐵小火車．奮起湖2天 $15,500起

亞洲最高窄軌火車

奮起湖老街美食

環島之星迪士尼列車

含飯店晚餐3498/人



阿里山英迪格酒店．茶席體驗．石棹步道2天 $17,500起

職人茶席體驗

阿里山茶特色料理

環島之星迪士尼列車

含飯店晚餐3498/人



阿里山英迪格酒店．冠軍咖啡．逐鹿部落2天 $17,500起

品嚐世界冠軍咖啡

肥美鰻魚阿里山茶泡飯

環島之星迪士尼列車

含飯店晚餐3498/人



環島遊．阿里山英迪格酒店.梅山觀音瀑布+台南晶英+太魯閣晶英 4天 $32,900起

觀音瀑布近24年重啟入園

台南溫體牛肉火鍋

太魯閣九曲洞峽谷

揪團4人省2000

易遊網 環島之星夢想號．夢幻潮旅•探訪山鄰

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